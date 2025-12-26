26.12.2025 | 16:46

Костадин Костадинов живее в незаконна къща в Бистрица

Имотът се разпростира върху парцел от около 7 декара, който обаче е със статут на земеделска земя и без издаден Подробен устройствен план

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов обитава от поне две години къща в местността Цонкина махала в тузарското софийско село Бистрица, която е незаконно построена, установи разследване на в. „Уикенд“.

Имотът, в който се е настанил политикът с колоритното прозвище Копейкин, се разпростира върху парцел от около 7 декара, който обаче е със статут на земеделска земя и без издаден Подробен устройствен план (ПУП) – ключов документ в българското устройствено планиране, който конкретизира как ще се използва и застроява парцелът.

Проверка на медията установи, че теренът в Цонкина махала, върху който са вдигнати две къщи – една основна и друга, навярно използвана като кухня, складово помещение или за гости на Костадин Костадинов, пресича черен път, който също е опасан с ограда, за да не може никой да премине и да наруши спокойствието на политика с монетарен прякор.

Тайната къща на Копейкин в Бистрица изобщо не фигурира в подаваните от него имотни декларации като депутат през годините. Собственици на съседните парцели в местността Цонкина махала обаче потвърдиха пред медията, че Костадинов живее в постройката фантом поне от есента на 2023 г., когато за първи път са го виждали там.

Според думите им лидерът на „Възраждане“ използва къщата основно през делничните дни, като стига до имота си с високопроходим джип.

Незаконната къща е използвана от Копейкин и за провеждане на сбирки на „Възраждане“ с най-близкия му кръг от хора, тъй като там са засичани и депутатите от проруската партия Цончо Ганев, Петър Петров и Ангел Георгиев.

Възможно е, за да прескочи неприятната формалност да обяви имота в данъчната си декларация, Костадинов да е посочил резиденцията като „централа на партията“, където, примерно да се провеждат семинари.

Така любопитни репортери не биха заподозрели, че Костадинов живее доста охолно в истински палат, а въпросите откъде са парите за подобен разкош да не бъдат задавани от гласоподавателите му.

Според жители на Бистрица незаконните две къщи върху земеделската земя в Цонкина махала са построени преди 4 г. под спящия поглед на институциите. Никой обаче не знае дали строежите са извършени и платени от Костидин Костадинов, или лидерът на „Възраждане“ е сложил ръка върху парцела от 7 декара с две незаконни постройки впоследствие.

Според представител на кметството в Бистрица, който не пожела да бъде цитиран официално, двата имота, обитавани от варненеца, са се сдобили със статут на временно преместваеми обекти през пролетта на 2024 г.

Огромният терен от около 7 декара в местността Цонкина махала е сред най-атрактивните в района и от него се разкрива прекрасна гледка към планината. На имотния пазар цената на квадратен метър незастроена площ в местността варира от 150 до 250 лв. Бързата калкулация показва, че парцелът струва минимум 1,5 млн. лв. Засега няма яснота как Костадинов е придобил земя за милион и половина в Бистрица и с какви пари е финансирал покупката на парцела.

Възможно е и лидерът на „Възраждане“ да ползва имота под наем. Местните жители обаче твърдят уверено, че Костадинов е собственик на терена, тъй като старият му собственик го е продал преди около 3 години.

В Агенцията по вписвания обаче липсват данни за точно тази имотна сделка.

Според слуховете, които се носят сред собствениците на парцели в местността Цонкина махала, през последните две години се правят опити да бъде променен статутът на земеделските площи и там да изникне тузарски затворен жилищен комплекс. „Ограденият парцел с две къщи на Костадин Костадинов е планиран като част от бъдещия 5-звезден затворен жилищен комплекс заедно с още десетина съседни терена. Поради тази причина през лятото двама маскирани с качулки и въоръжени с бухалки мъже нахлуха в кметството на село Бистрица, за да се саморазправят с кмета Самуил Петков“, разкрива информиран източник на „Уикенд“.

Вече повече от 6 месеца от МВР не са разкрили кои са мутрите с бухалки, нахлули в кметството на Бистрица, а една от възможните версии е, че агресорите може да са били активисти на „Възраждане“. Все пак основната версия е, че нападението е било поръчано от кримибоса Ивайло Борисов – Ториното, който също опитвал безуспешно да промени статута на няколко парцела в Цонкина махала.

През последните няколко години Костадин Костадинов избухна с имоти на обща стойност над 5 млн. лв., а последната му придобивка е парцел край брега на морето в Тюленово, върху който Копейкин строи двуетажна лятна къща.

Политикът с монетарен прякор се сдоби с парцела в Тюленово на 10 февруари 2025 г., когато плати в брой 78 800 лв. за придобиването на терена от 500 кв. м на първа крайбрежна линия край село Тюленово. Брокери на недвижими имоти твърдят, че цената на парцела е доста под пазарната. Парцели на първа линия в Тюленово и Шабла се търгуват по около 250 лв. на квадратен метър. Вече построени къщи в района пък се предлагат на цени, започващи от 1 милион лева.

През 2019 г. Костадин Костадинов реализира първата си голяма имотна покупка – именно във варненското село Константиново, декларирайки, че е платил за него подозрително ниската цена от 215 141 лв. По същото време съпругата му си купи апартамент за 80 640 лв. След като придобитите имоти на силно занижени цени от Копейкин станаха обществено достояние, Костадин Костадинов обяви, че покупката им е станала възможна чрез 30-годишен ипотечен кредит, който ще бъде изплащан чак до 2049 г., с месечна вноска от 830 лв.

В края на 2021 г. обаче се оказа, че за отрицателно време Костадин Костадинов е погасил предсрочно и двата ипотечни кредита като освен това намира средства и за други покупки. На 23 декември 2022 г. Копейкин придоби парцел от 1089 кв. м, който граничи с имението му в село Константиново с гледка към Варненското езеро.

Теренът е продаден на майката на Костадинов – Еленка, от Росица Карабожилова срещу абсурдно ниската цена от 4,20 лв. на кв. метър, или общо за 4500 лв.

Въпреки очеизваждащите данни за симулативна сделка обаче, нито прокуратурата, нито КПКОНПИ се заеха да разследват миришещите на корупция имотни сделки, чрез които лидерът на „Възраждане“ узаконява богатството си.