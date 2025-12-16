Котката на Радев не е бяла или черна, ами бърза кучка

Със сигурност не всички обичат Радев (Реймънд). Обаче всички говорят за неговата котка.

Днес той каза на Деница Сачева от ГЕРБ, че няма смисъл да се обсъжда котката жива ли е или умряла. Тя отвърна: има черна котка в тъмна стая, но няма стая. Котката е на Шрьодингер, разясни президентът Румен Радев (всичко това бе сред диалога им при консултациите в президентството).

Атанас Атанасов от ПП-ДБ обаче не е философски настроен. Попита: „С президента ли разговаряме или с конкурента?“ – хвана котката с голи ръце.

„Възраждане“ и „Величие“ се радват. Има-няма котка, искат да управляват с нея.

Според мастити политолози и да има котка, ще е без девет живота. Трябва много да се внимава.

Самият Радев, питан от журналисти, не говори за котка. Обаче дава да се разбере, че нощта е бременна. Котка-майка ли е първопричина за котешкото население, или и тя се ражда от друга котка – въпросът остана за поколенията като яйцето и кокошката.

Ясно е – в текста иде реч за партия на Румен Радев. Нея обсъждат всички, котката е партията. Политици, журналисти, наблюдатели я коментират, а

той за около месец извървя от

„Хората настояват навсякъде“ до „Ще го направя, когато най-малко очаквате“ – „мяу – мяу“ е напълно сериозна история.

Затова следва да бъдат казани и няколко сериозни неща:

От много отдавна Румен Радев се държи като партиец. Вече – постоянно. Затова и днес жегна Сачева с „мъжете се крият зад жени“ (Бойко Борисов). А и подкани ПП-ДБ да разяснят онова „ала-бала с президента“, за което тайно говореха преди време.

Като партиец го схващат и останалите политически играчи. Поради това днес при него, и по принцип вече пред медиите, го призовават да обяви партията. Формация на Радев не е в техен интерес, но от момента на появяването пасиви ще трупа и тя.

Цялото това поведение – негово и на конкурентите, въобще като „тема на масата“, означава, че

партия на Румен Радев ще има

Той вече е без избор. След „хората настояват навсякъде“ и „Ще го направя когато…“ няма път назад. Въпросите са кога и как. Дълго време не се знаеше ще има ли партия – моментът, че практически е известно, следва да бъде отбелязан.

Събитията в страната през последните седмици са неблагоприятни за тази партия. Идеалният вариант бяха парламентарни избори през 2027 г., или поне в края на 2026-та, на финала на президентския мандат. Сега ще трябва да видим прецедент държавният глава да подава оставка поради партийни цели (отказ цяла година преди края!); или пък да чака, макар „хората да настояват“. Щети ще има и в двата варианта. Според мастити наблюдатели чакането означава „я камилата, я камиларя“, котката следва веднага да се появи – или никога няма. Мен ако питате, президентът трябваше да се държи тъй умно през мандата, че спокойно да го изкара, пък после другото – но нито той се държа, нито мен ме пита някой.

Разбира се, има и трета опция: той си е държавен глава, но ръкополага листи чрез интервюта – пълен абсурд, директен импийчмънт.

Трябва да се знае, че какъвто и да е вариантът, веднага след оповестяването на регистрация (най-вероятно ще се ползва чужда), след като се обявят партийните лица, рейтингът на Радев ще падне. Така става винаги, защото средата, включително съпартийците,

изяждат от доверието

на довчерашния дистанциран образ. Партиите у нас са синоним на мръсотия, партийците – ясно какво. Затова на Радев му трябваше време да мине с минимални негативи от единия терен на другия. В новата ситуация, когато и да бъде обявена партията, време липсва, спокойствие хич – ще има шок и ужас при кадровия подбор, изборни организации и т.н.

Президентът е изправен пред още една трудност. Извън „Дондуков“ 2 имунитетът пада, случаят „Боташ“ ще увисне на врата. Разследване може да го изкара „жертва на мафията“ – но никой не може да бъде сигурен при местещи се пластове. Въобще – трусовете никога не са приятел на нещо, което не е готово.

С една дума: котката на Радев, макар отдавна замисляна, по неволя се превръща в бърза кучка.

Диян Божидаров