28.11.2025 | 13:36
Криминална организация по политическа поръчка на КОЙ: Коли с извънсофийска регистрация спират из центъра, правят се на развалени и блокират движението (снимки)
Делян Пеевски да каже как стават тия работи и защо още зоната около "Александър Невски" не е освободена от автомобили на депутати и роднини
