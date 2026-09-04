04.09.2026 | 15:39

КРС обясни за гафа със заглушителя на Таки и Ами

Очаквано Комисията отрича да е имало теч на информация

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) отговори на съмненията за теч на информация по време на акцията на ДАНС и МВР, която откри GPS заглушител в заведение в столичния кв. „Драгалевци“. По-късно властите обявиха, че имотът е свърза с Ами и Таки.

В позиция до медиите КРС коментира, че нейни служители са пристигнали на адреса първи, по сигнал на „Ръководство въздушно движение“. Органите на МВР са дошли впоследствие:

Служителите на КРС са действали в съответствие със закона, предоставените им правомощия и установения ред за институционално взаимодействие. Присъствието им на мястото на проверката преди органите на МВР е следствие от изпълнението на служебните им задължения по получен сигнал от ДП „Ръководство на въздушното движение“.

КРС осъществява регулярен мониторинг на радиочестотния спектър за граждански нужди чрез изградена Национална система за мониторинг на радиочестотния спектър, състояща се от стационарни и мобилни станции за радиомониторинг, разположени на територията на цялата страна“, пише в позицията.

Регулаторът допълва, че се въздържа от коментар „по конкретни факти и обстоятелства, които са предмет на образувано досъдебно производство, като подчертава, че установяването на евентуално нарушение и неговия извършител е от компетентността на разследващите органи и прокуратурата“.

От КРС пишат още, че са били на място за „строго специализирано измерване“ за смущение, а техническите действия за локализиране на излъчвания са изисквали „специализирани методи, вкл. включително триангулация и измервания в близката зона при регистрирано излъчване“.

Поради нужда от техническо съдействие КРС се е обърнала към ДАНС, а тя е сезирала МВР.

„Хронологията на действията на служителите от КРС е от съществено значение за правилната оценка на обстоятелствата по случая и не следва да бъде пренебрегвана при публичното обсъждане на евентуален „теч на информация“, пишат още в позицията на регулатора.

„Установяването на наличие на смущение и локализирането на неговия източник са различни по обхват и сложност действия. При изследване на излъчвания в градска среда възникват и допълнителни технически и организационни трудности. Плътната и разнородна застроеност, наличието на високи сгради, метални конструкции и множество отразяващи повърхности могат да предизвикат многолъчево разпространение, затихване и отражения на сигнала. Допълнително усложнение представляват големият брой радиоизточници, променливият радиочестотен фон, движението на превозни средства и хора, ограниченият достъп до частни или охраняеми имоти и необходимостта измерванията да се извършват от различни точки. Поради това надеждното локализиране изисква използване на специализирана апаратура и измервания в зоната на регистриране на излъчването с максимално ниво. При краткотрайни, прекъсващи или подвижни излъчвания задачата се усложнява допълнително, тъй като сигналът може да не бъде наличен при последващо измерване“, обясняват от комисията.

В четвъртък вътрешният министър Иван Демерджиев обяви, че информацията за акцията е изтекла от КРС и че нейни служители пристигнали преди МВР. Той намекна, че ако организацията е била различна, може би заглушителят е щял да бъде открит. От по-ранно изказване на прокуратурата стана ясно, че има доказателства за заглушаване, но не е открито самото устройство.