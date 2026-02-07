Крум Зарков е новият лидер на БСП

Крум Зарков е спечелил битката за лидерския пост в БСП. Припомняме, че на последната права останаха той, министърът на труда Борислав Гуцанов и ветеранът Руси Статков.
По неофициална засега информация Зарков е получил най-много гласове от делегатите на Конгреса днес.
Той се обяви за рязка промяна на курса и влизане в битка със статуквото в държавата и с корупцията, олицетворявани от ГЕРБ и ДПС-Ново начало на Бойко Борисов и Делян Пеевски.
Крум Зарков е роден на 21 ноември 1982 г. в град София. Завършва 9-а Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“ в столицата и има магистърска степен по международно право и право на международните организации в Университет Париж 1 Пантеон-Сорбона във Франция.
Бил е народен представител в 44-ото, 45-ото, 46-ото и 47-ото Народно събрание и част от Изпълнителното бюро на БСП.
Служебен министър на правосъдието в служебния кабинет на Гълъб Донев и секретар по правните въпроси на държавния глава Румен Радев от 3 юли 2023 г. до май 2025 г., когато напусна „Дондуков“ 2 заради несъгласие с въпроса на референдума за еврото, иницииран от президента.
