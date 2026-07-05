05.07.2026 | 16:29

Пиян като кирка, посланикът ни в Скопие пее македонски песни (видео)

Желязко Радуков има нужда от разпускане, защото работата му на дипломат никак не е лесна

Българският посланик в Скопие показа артистични заложби в неформална обстановка с приятели в Северна Македония. Желязко Радуков извива глас в съпровода на звучащи македонски песни, докато лежерно си отпива от чашата с течност, отприщила този му талант.

Явно Радуков има нужда от разпускане, защото работата му на посланик никак не е лесна. Настроенията между България и Северна Македония остават обтегнати на дипломатическо ниво. На Радуков често му се налага да дава или да търси обяснения по определени казуси, които са ежедневие.

48-годишният ни посланик, както подобава, е син на друг дипломат от кариерата – Захари Радуков, разбира се, ченге от Държавна сигурност. Старият комунист беше посланик при Лукашенко в Беларус до 2006 г., но едва ли е пил, може да е хапвал варени картофи.

Иначе Желязко е отлично подкрепен и от Москва, и от Брюксел – назначен е от Румен Радев по предложение на Мария Габриел.