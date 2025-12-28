28.12.2025 | 19:56
Купете им едни обувки на тия, бе
Репортер на БТВ, който взима интервю от словашки политик, за да рекламира еврото. В същото предаване вчера една госпожа от БТВ взимаше подобно интервю от бивш канцлер на Австрия. Отново с маратонки.
Купете им едни обувки на тия, бе. На всичкото отгоре, репортерката беше с доста смело деколте и перли. И маратонки.
оставете коментар
МИГNews.info не носи отговорност за коментарите на потребителите.
Коментарите подлежат на модериране.
Правилата за коментиране
Коментарите подлежат на модериране.
Правилата за коментиране