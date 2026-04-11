11.04.2026 | 12:40
МВР арестува купувач на гласове в Търговище с пачки с евро в пояса (видео)
Двама са арестувани, полицията продължава с акциите и по време на празниците
С нова успешна операция срещу купувачите на гласове се похвали главният секретар на МВР Георги Кандев. Този път арестуваните са в Търговище
След подаден сигнал за организирано купуване на гласове, служители на МВР проведоха незабавни действия. Образувано е досъдебно производство. Двама са задържани.
При извършен обиск на двама мъже, посочени в сигнала, са открити близо 12 000 евро, като парите са били укрити в пояс по тялото на единия от задържаните. Намерени са и списъци с имена.
Независимо от опитите на купувачите на гласове да измислят нови методи за извършване на престъпленията си, те няма да успеят да подведат органите на МВР, заяви Кандев.
