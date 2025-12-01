Причиних си интервюто на Теменужка Петкова вчера. Вижда се, че не тя е реалният финансов министър. На няколко пъти водещият трябваше да задава вариация на въпроса „А вие какво мислите?“, но отговор нямаше.

Но извън нищоказването имаше и конкретни лъжи. Ще изброя три от тях:

През 2020 г. протестите започнали с вдигането на юмрука на Радев в деня на приемане в чакалнята на еврозоната. Това не е вярно и в двете му части. Влизането в чакалнята е един ден след протеста в София. Но протестът не започна от президетнството, а от Росенец. Когато Христо Иванов и Ивайло Мирчев демаскираха завладяната държава и това взриви обществото. Влизането на прокуратурата на Пеевски в президентството беше следствие от Росенец и от действията на президента спрямо НСО. Асен Василев бил министър почти 4 години. Това е съвсем лесно проверимо. Всъщност е бил министър 23 месеца, т.е. по-малко от 2 години. Ако Теменужка Петкова така смята и бюджета, ясно защо не излизат сметките. Обвързването на минималната заплата със средната НЕ е по време на управление на ПП-ДБ, както твърди Петкова. Случи се в 48-ото Народно събрание, което не излъчи кабинет, и беше по предложение на Корнелия Нинова, мина благодарение на гласовете на ГЕРБ. Тогава единствено ДБ не подкрепи. Сега решението е корекция на формулата, за което има работещо предложение, но няма съгласие.

Но за едно нещо Теменужка Петкова беше права. Че политическата нестабилност е сериозен проблем, който води след себе си други проблеми, вкл. фискални.

Но кой предизвиква тази нестабилност? ГЕРБ свали последните две редовни правителства – първото с вот на недоверие, а второто – с внасяне на несъгласуван състав на Министерския съвет, след като Пеевски не им разреши да подпишат споразумение, според което той няма запазена квота във Висшия съдебен съвет.

Основният фактор, водещ до политическа нестабилност, е Пеевски и механизма на завладяване на институции и нелегитимна власт. Това предизвика протестите през 2013 г., 2020 г., доведе до провала на ротацията. И сега води отново до масови протести.

Пеевски е паразит. Върху държавната власт и върху политическата система. А някои от гостоприемниците може би са вече неспасяеми.

Пеевски трябва да бъде изваден от всеки елемент на властта. Иначе нито ще има политическа стабилност, нито ще има законност и справедливост, нито ще има реформи, нито ще има просперитет.

Затова – довечера в 18 ч на протест.