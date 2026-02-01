01.02.2026 | 20:44

Студ скова Централна Европа – реки и езера се превърнаха в ледени пързалки

Полша и Германия са под влияние на продължителен студ, с температури до -30 градуса и рядко срещано пълно замръзване на водни обекти

Централна Европа е в плен на изключително студено време, което доведе до масово замръзване на големи реки и езера. В Полша и Германия температурите от дни се задържат на необичайно ниски нива, а природните водоеми започнаха да се превръщат в ледени арени, съобщават NOVA и други европейски медии.

В полския град Гданск, реката Мотлава напълно замръзна. Температурите в региона достигат около -8 градуса през деня и падат под -15 нощем, което доведе до стабилно образуване на лед. Граждани вече се разхождат, карат велосипеди и кънки по повърхността ѝ, въпреки първоначалните предупреждения на властите да избягват ледените зони поради риск от пропадане.

„Първо малко се страхувах, защото не бях сигурен колко здраво е замръзнала. Но сега ми се вижда безопасно“, сподели местният жител Шимон пред TVP Info.

.

Ледоразбивачите, обслужващи Висла и Одра, временно са спрели работа, тъй като дори след преминаването им водата замръзва отново почти мигновено. Устието на Висла, което по принцип замръзва по-рядко заради солената вода от Балтийско море, също е сковано от лед.

В Германия, най-голямото вътрешно езеро – Мюриц, също е напълно покрито с лед. Дебелината достига над 20 сантиметра, което позволява дори преминаване с автомобил. Местните власти предупреждават за рискове, но много хора вече използват замръзналата повърхност за зимни забавления. Според германски източници, последното пълно замръзване на езерото е било преди над 30 години.

Прогнозите сочат, че в някои райони на Украйна температурите ще достигнат до -30 градуса, като състоянието на енергийната инфраструктура допълнително усложнява обстановката в страната.Настоящата студена вълна е една от най-интензивните за последните десетилетия и се следи отблизо от метеорологичните служби и властите в региона.