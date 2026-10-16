16.10.2026 | 9:26

Лейди Гага стана майка (видео)

Разкриха подробности за първото ѝ дете

Световната попзвезда Лейди Гага преживява един от най-щастливите периоди в личния си живот след раждането на първото си дете. Според ексклузивна публикация на PEOPLE певицата и годеникът ѝ Майкъл Полански се радват на дъщеря си Роуз Бийн Полански, родена на 9 юни 2026 г. Близки до двойката разказват, че двамата ценят всеки момент с бебето и споделят снимки и видеоклипове с приятели и роднини.

Източници на списанието описват малката Роуз като очарователно дете, което прилича и на двамата си родители. Майкъл Полански е отделил време от професионалните си ангажименти, а сега работи предимно дистанционно, за да бъде по-често със семейството си. Лейди Гага също е намалила публичните си изяви, за да се посвети на новата си роля.

Името на момиченцето носи специално значение за певицата, като според близки до семейството Роуз е вдъхновено от песента „La Vie En Rose“, която тя изпълнява във филма „Роди се звезда“. Гага и Полански са заедно от 2020 г., а годежът им стана публично известен през 2024 г. Според PEOPLE певицата отдавна е мечтала да стане майка и сега предпочита спокойствието на семейния живот пред светлините на прожекторите.