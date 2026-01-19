Лена Бориславова потвърди: Остава извън листите на ПП и напуска политиката

Депутатката от „Продължаваме промяната“ и бивш началник на премиерския кабинет на Кирил Петков Лена Бориславова излезе с многозначителен коментар във Фейсбук за смисъла да останеш в политиката и за достойнството да я напуснеш, когато избираемите места свършат, а не желаеш да правиш компромиси. Изказването й не разкрива дали говори за свое лично решение да излезе от политическия терен и да не се кандидатира за депутат, но мнозина от коментиращите под поста й го възприеха именно по този начин, като един вид сбогуване.

В същото време не е изключено Бориславова да визира трусовете в партията от последните дни, когато бившият й съпартиец Даниел Лорер обвини Асен Василев, че договаря служебно правителство с „Възраждане“ и изрази скептицизъм за бъдещето на партията, а думите му бяха наречени лъжа от ръководството. Стана ясно още, че друго острие от ПГ на ПП-ДБ, Явор Божанков, няма да намери място в листите на „Продължаваме промяната“, потвърди зам.-председателят й Николай Денков, който заяви още, че предпочита Божанков да не бъде приютен от ДБ.

Бориславова е озаглавила разсъжденията си също тъй многозначително.

За смисъла да бъдеш в политиката vs. политическото оцеляване и компромисите:

(из явленията по изборно време в България)

„За всеки добър политик идва момент, в който да бъдеш в политиката и да изпълняваш своето призвание съвпадат като момент и място. Но това съвпадение не трае вечно. И въпросът е какво се случва, когато този момент премине: успяваш ли да опазиш смисъла да бъдеш наричан „народен представител“, или се плъзгаш по наклонената плоскост на политическото оцеляване на всяка цена, на инстинкта за самосъхранение и готовността за компромиси, продиктувани от кариерни въжделения“, написа Бориславова.

Тя посочи, че в политиката има три типа хора – едните, готови да пожертват личния си комфорт в името на нещо по-голямо, вторите – разрушителни хора, които използват политиката, за да разрешат вътрешните си конфликти и да хранят егото си и третите – задвижвани от пари, власт и кариерни амбиции, но не и от ценности.

Бориславова пише, че самата политическа среда е „изпълнена с власт, конкуренция и борба за оцеляване“, като тласка хората да преминават от една позиция в друга с времето. „Твърде често, колкото по-дълго някой остава в политиката, толкова по-лош става този преход“, обобщава депутатката от ПП-ДБ.

„Един човек, прекарал четиридесет години в политиката, веднъж ми каза: „Политиката е най-силният наркотик. Щом влезе във вените ти, никога не те напуска. А властта — онова чувство, че виждаш как желанията и идеите ти се превръщат в реалност — само ти напомня, че искаш още“, разсъждава тя.

Бориславова завършва с намек, че когато избираемите места в листите свършат, е важна реакцията на изпадналия от тях „доскорошен народен представител“, той или тя.

„Затова е много показателно, когато избираемите местата в листите свършат, как доскорошният народен представител ще избере да направи прехода. Това казва много как той или тя ще продължи занапред да бъде част от обществения живот“, завършва постът й.