Лена Бориславова потвърди: Остава извън листите на ПП и напуска политиката

Депутатката от „Продължаваме промяната“ и бивш началник на премиерския кабинет на Кирил Петков Лена Бориславова излезе с многозначителен коментар във Фейсбук за смисъла да останеш в политиката и за достойнството да я напуснеш, когато избираемите места свършат, а не желаеш да правиш компромиси. Изказването й не разкрива дали говори за свое лично решение да излезе от политическия терен и да не се кандидатира за депутат, но мнозина от коментиращите под поста й го възприеха именно по този начин, като един вид сбогуване.
В същото време не е изключено Бориславова да визира трусовете в партията от последните дни, когато бившият й съпартиец Даниел Лорер обвини Асен Василев, че договаря служебно правителство с „Възраждане“ и изрази скептицизъм за бъдещето на партията, а думите му бяха наречени лъжа от ръководството. Стана ясно още, че друго острие от ПГ на ПП-ДБ, Явор Божанков, няма да намери място в листите на „Продължаваме промяната“, потвърди зам.-председателят й Николай Денков, който заяви още, че предпочита Божанков да не бъде приютен от ДБ.
Бориславова е озаглавила разсъжденията си също тъй многозначително.
За смисъла да бъдеш в политиката vs. политическото оцеляване и компромисите:
(из явленията по изборно време в България)
„За всеки добър политик идва момент, в който да бъдеш в политиката и да изпълняваш своето призвание съвпадат като момент и място. Но това съвпадение не трае вечно. И въпросът е какво се случва, когато този момент премине: успяваш ли да опазиш смисъла да бъдеш наричан „народен представител“, или се плъзгаш по наклонената плоскост на политическото оцеляване на всяка цена, на инстинкта за самосъхранение и готовността за компромиси, продиктувани от кариерни въжделения“, написа Бориславова.
Тя посочи, че в политиката има три типа хора – едните, готови да пожертват личния си комфорт в името на нещо по-голямо, вторите – разрушителни хора, които използват политиката, за да разрешат вътрешните си конфликти и да хранят егото си и третите – задвижвани от пари, власт и кариерни амбиции, но не и от ценности.
Бориславова пише, че самата политическа среда е „изпълнена с власт, конкуренция и борба за оцеляване“, като тласка хората да преминават от една позиция в друга с времето. „Твърде често, колкото по-дълго някой остава в политиката, толкова по-лош става този преход“, обобщава депутатката от ПП-ДБ.
„Един човек, прекарал четиридесет години в политиката, веднъж ми каза: „Политиката е най-силният наркотик. Щом влезе във вените ти, никога не те напуска. А властта — онова чувство, че виждаш как желанията и идеите ти се превръщат в реалност — само ти напомня, че искаш още“, разсъждава тя.
Бориславова завършва с намек, че когато избираемите места в листите свършат, е важна реакцията на изпадналия от тях „доскорошен народен представител“, той или тя.
„Затова е много показателно, когато избираемите местата в листите свършат, как доскорошният народен представител ще избере да направи прехода. Това казва много как той или тя ще продължи занапред да бъде част от обществения живот“, завършва постът й.
Коментарите подлежат на модериране.
Правилата за коментиране