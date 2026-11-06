06.11.2026 | 15:21

„Лети към пропастта“. Бюджетът за 2027 г. е с 3,5% дефицит и предвижда над 5 000 съкращения

Премиерът поиска съвет от всички как да се намалят държавните разходи

Съкращения в публичната администрация, строителство с публично-частни партньорства на ключови инфраструктурни проекти и подкрепа за семейството. Това са част от нещата, които се предвиждат с проектобюджета за 2027 г. Заложеният в него дефицит на касова основа е 3,5 %.

Бюджетът беше представен от премиера Румен Радев и от министъра на финансите Гълъб Донев в УНСС в петък. Самият бюджет обаче все още не е публикуван.

Новината идва, след като опозицията разкритикува управляващите, че бюджетът е бил забавен, така че да бъде представен след изборите за президент. Междувременно опозицията каза, че кабинетът е обсъждал възможността за преминаване на половината от постъпленията по втория пенсионен стълб от частни пенсионни фондове към НОИ. Кабинетът нарече това „фалшива новина“.

В петък Радев започна представянето с критика към икономическото състояние на държавата. Заради това той определи Бюджет 2027 като “един тежък камион с отказали спирачки, който лети към пропастта и ние трябва да го върнем нагоре по склона”.

“Затова за нас не цифрите са най-важни, а е важно да пречупим тази траектория, която ни води към пропастта”, добави той.

Основни промени

Радев каза, че една от основните промени, които се предвиждат в бюджета, е административната реформа. По негови думи тя вече е започнала, а трудната част предстои през 2027 г.

Като част от реформата се очаква да бъдат съкратени над 5000 места в публичната администрация, като по-голямата част от тях са в МВР.

“Това не е самоцел. Няма да допуснем самоцелно масови уволнения и съкращения”, каза Радев.

Същевременно премиерът каза, че е в ход освобождаването на хората в МВР, които вече получават пенсия. Той обърна внимание и на хората с ТЕЛК, като добави, че управлението ще бъде “безкомпромисно към факшиви ТЕЛК-ове”.

Друга основна промяна е, че правителството залага 65 милиона евро за проектиране. Целта е „да може масирано да проектираме всички тези проекти и догодина да имаме споразумение и да се започва реално строителство по много обекти едновременно“.

Става въпрос за ключови инфраструктурни проекти в страната. Целта на кабинета е догодина да има сключени споразумения и да бъде започнато строителство с публично-частни партньорства. По думи на Радев до два мандата всичко това да бъде построено.

По-високи пенсии, стипендии и данъчни облекчения

Заплатите на държавните служители ще бъдат повишени с 5% от 1 януари 2027 г., съобщи премиерът Румен Радев. От това обаче ще бъдат изключени част от държавните служители, като сред тях са и тези на МВР и на Министерството на отбраната.

Министърът на финансите Гълъб Донев съобщи и за по-високи данъчни облекчения за деца, както и за новото данъчно облекчение за детско развитие. За тях Министерството на финансите съобщи още през септември. Бюджетът предвижда още:

Минималната заплата да се увеличи на 660 евро;

Таванът на пенсията да се увеличи на 1874 евро;

493 милиона евро повече за НЗОК, което включва 30 милиона за заплатите на младите лекари;

33% данък свърхпечалба за банки, телекоми и други, като 30% от събраните данъци ще бъдат върнати към съответните предприятия като реинвестиция.

По-високи стипендии за ученици и стипендии за докторанти.

Същевременно се увеличават заплатите на учителите и на студентските преподаватели.

Премиерът каза, че отбраната остава “абсолютен приоритет”, като за нея са заложени 418 милиона евро повече от предходната година.

Сред промените са увеличаване на прага за регистрация по ДДС, което стана известно още през септември. Залагат се допълнителни пари и за развитие на зони и паркове и за средно прафесионално техническо образование.

Почти се удвояват се и парите за наука. Радев каза, че икономиката на България трябва да се развива към по-висока производителност и висока добавена стойност, като има потенциал за развиване на “индустрии на бъдещето”.