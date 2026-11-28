28.11.2026 | 15:42

Левскари разкриха един от биячите в Марсилия – Мехди Акаб

Български запалянковци издирват участниците в сблъсъците в Марсилия, докато френските власти изясняват обстоятелствата около инцидента

Привърженици на „Левски“ твърдят, че са разпознали един от участниците в нападението срещу българските фенове на стадион „Стад Велодром“ в Марсилия. В социалните мрежи се разпространява името на местен ултрас, когото запалянковците свързват с насилието по време на двубоя от Лига Европа на 26 ноември.

Български фенове са посочили Мехди Акаб като един от предполагаемите участници в атаката.

Към момента обаче няма публично потвърждение от френската полиция или прокуратурата, че посоченият мъж е идентифициран като нападател или е привлечен към наказателна отговорност.

Според разпространената информация привържениците са открили профил във Facebook, за който твърдят, че принадлежи на местния ултрас. В публикациите се посочва, че профилът съдържа снимки и видеокадри, свързани с предишни футболни безредици около срещи на „Олимпик Марсилия“. След разпространяването на името социалният профил е станал обект на множество коментари от български потребители. Според разпространената информация привържениците са открили профил във Facebook, за който твърдят, че принадлежи на местния ултрас. В публикациите се посочва, че профилът съдържа снимки и видеокадри, свързани с предишни футболни безредици около срещи на „Олимпик Марсилия“. След разпространяването на името социалният профил е станал обект на множество коментари от български потребители.

Част от реакциите съдържат заплахи за саморазправа заради нападенията срещу гостуващите привърженици. Самоличността и евентуалното участие на посочения човек в инцидентите следва да бъдат установени от разследващите органи.

При сблъсъците на „Стад Велодром“ на 26 ноември пострадаха 11 български граждани.

Според информацията на френските власти част от пострадалите са били транспортирани в болница, а на останалите е оказана медицинска помощ на място.

Напрежението избухна около началото на срещата между „Олимпик Марсилия“ и „Левски“, когато се стигна до нахлуване на френски привърженици в сектора с българска публика.

Заради сблъсъците двубоят беше временно прекъснат. След инцидентите прокуратурата в Марсилия започна две разследвания, свързани с насилието по време на футболната среща.

Случаят предизвика реакции както във Франция, така и в България. Френският президент Еманюел Макрон осъди проявите на насилие, а кметът на Марсилия Беноа Паян заяви, че стадионът и градът не трябва да бъдат място за подобни действия.

Очаква се разследването да установи самоличността на участниците в нападенията и обстоятелствата, при които са били допуснати сблъсъците.

Междувременно публикациите в социалните мрежи продължават да предизвикват реакции сред българските запалянковци. До официалното установяване на участниците в насилието твърденията за конкретни лица остават непотвърдени.