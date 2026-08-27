27.08.2026 | 10:52

„Левски“ отпадна от Шампионска лига след катастрофа срещу АЕК

„Левски“ приключи по болезнен начин пътя си към Шампионската лига. „Сините“ загубиха катастрофално с 0:4 в гостуването си срещу АЕК в реванш от директния плейоф за място в основната фаза на най-комерсиалния европейски клубен турнир.

Така „Левски“ се сбогува с голямата си цел този сезон, а и с потенциална печалба от минимум 20 млн. евро. Българският шампион все пак ще играе на континентално ниво поне до януари 2027 г., тъй като с отпадането си автоматично влиза в основната фаза на Лига Европа – втория по сила турнир. Там приходите също не са малко – около 9 млн. евро.

АЕК показа много по-различно лице и футбол в сравнение с първия мач в София, завършил 0:0. Всъщност шампионът на Гърция доминира тотално през първите 30-ина минути, повеждайки с 3:0, след което рязко свали темпото и играта се поизравни. Точно през този половин час си пролича и липсващото, което не само „Левски“, а и българският футбол има да наваксва, за да заиграе като един отбор на средно европейско ниво.

Грешки при позициониране в защита, огъване на халфовата линия при агресивна преса, невъзможност за реакция при игра на едно докосване, значително по-бавна игра, в сравнение с тази на съперника, дори недостатъчно самочувствие при излизането в такъв важен мач, което логично води до извода за разликата в класите… Всичко това, което днес „Левски“ прояви като слабост, е и диагноза на футбола ни.

Сръбският национал и бивш играч на „Реал“ (Мадрид) и „Милан“ Лука Йович откри за АЕК още в 7-ата минута с глава. След 5 минути унгарският национален нападател Барнабаш Варга удвои, а в 29-ата минута вкара и втория си гол в мача след колеблива намеса на вратаря Светослав Вуцов. След това АЕК рязко свали ритъма на игра и това спаси „Левски“ от по-голям разгром. Но не и от още един гол. Вкара го румънският национал Разван Марин в 55-ата минута от дузпа, отсъдена за нарушение на Алдаир срещу Варга. В 65-ата минута пък хърватинът Ловро Майер изпълни ъглов удар и топката за малко не влезе директно, но се удари в левия страничен стълб на вратата на българския отбор.

„Левски“ ще научи съперниците си в основната фаза на Лига Европа по време на жребия в петък от 14:00 ч. българско време в Нион.