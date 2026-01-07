07.01.2026 | 22:27

Лихвар на Кирил Добрев става лидер на БСП?

По заповед на червения олигарх младежката организация поиска бърза смяна на Атанас Зафиров

Кирил Добрев гласи свой човек за председател на БСП. Това е Атанас Атанасов, който за първи път стана депутат в настоящия 51-ви парламент.

Младокът е бивш съдружник със сестрата на политика – бизнесмен Мариана във фирмата за бързи кредити и лихварство „Пауър инвестмънт мениджър“, показа проверка на МИГNews.info в Търговския регистър. „Лихварят“ държи 8 процента от капитала на дружеството. „ Пауър инвестмънт мениджър“ стартира с огромен капитал от 1 250 000 лева. Регистрирана е на „Площад Славейков“ 6 в центъра на София.

След падането на правителството на Росен Желязков, Кирил Добрев и кликата му правят опити да припишат изцяло на председателя на БСП Атанас Зафиров вината за коалирането с ГЕРБ и ДПС-Ново начало на Делян Пеевски. Под диктовката на Добрев едва кретащата младежка организация изпрати до партийното ръководство декларация, с която искат извънреден конгрес преди предсрочните парламентарни избори, като изчисляват, че БСП има не повече от 100 дни, за да го организира и избере ново лидерство.

Атанасов е част отМладежкото обединение, написало вчерашната декларация.

В същото време левицата трябва да вземе решение и според фактора Румен Радев, и според фактора време. Партия на президеннта, обявена за сегашния вот, предизвестено ще стопи Левицата, ако тя не демонстрира реална воля за промяна. А датата за изборите засега е неизвестна, като се спекулира с края на март, първата седмица на април.