Лихвар на Кирил Добрев става лидер на БСП?

Кирил Добрев гласи свой човек за председател на БСП. Това е Атанас Атанасов, който за първи път стана депутат в настоящия 51-ви парламент.
Младокът е бивш съдружник със сестрата на политика – бизнесмен Мариана във фирмата за бързи кредити и лихварство „Пауър инвестмънт мениджър“, показа проверка на МИГNews.info в Търговския регистър. „Лихварят“ държи 8 процента от капитала на дружеството. „ Пауър инвестмънт мениджър“ стартира с огромен капитал от 1 250 000 лева. Регистрирана е на „Площад Славейков“ 6 в центъра на София.
След падането на правителството на Росен Желязков, Кирил Добрев и кликата му правят опити да припишат изцяло на председателя на БСП Атанас Зафиров вината за коалирането с ГЕРБ и ДПС-Ново начало на Делян Пеевски. Под диктовката на Добрев едва кретащата младежка организация изпрати до партийното ръководство декларация, с която искат извънреден конгрес преди предсрочните парламентарни избори, като изчисляват, че БСП има не повече от 100 дни, за да го организира и избере ново лидерство.
Атанасов е част отМладежкото обединение, написало вчерашната декларация.
В същото време левицата трябва да вземе решение и според фактора Румен Радев, и според фактора време. Партия на президеннта, обявена за сегашния вот, предизвестено ще стопи Левицата, ако тя не демонстрира реална воля за промяна. А датата за изборите засега е неизвестна, като се спекулира с края на март, първата седмица на април.
