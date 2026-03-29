Лора Крумова с ново изригване за Граф Игнатиев, Мария Цънцарова я подкрепи

Водещата на Нова тв се обърна към Костадин Костадинов на руски

Лора Крумова започна днешното издание на предаването си „На фокус“ като направи препратка към миналата седмица, когато неин гост бе лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов. Тогава между двамата избухна спор за ролята на граф Николай Игнатиев в обесването на Васил Левски и дали представителят на руската дипломация има такава.

Костадинов даже заяви, че иска извинение от НОВА заради думи на Крумова.

Тя започна днешното издание ударно, защитавайки тезата си. Което е предпоставка за пореден скандал.

„Факт – Русия преследва своите имперски интереси и търси път към проливите. Контекст – независимата и свята република на Левски е пречка по пътя ѝ. Всичко, което трябва да прочетете е написано от самия граф Игнатиев, не от някой друг. Написано е в неговите собствени записки и кореспонденция, които са исторически документи.

Факт – Васил Левски е обесен след решение на нарочно създаден съд. Контекст – Граф Игнатиев е сред най-влиятелните дипломати на своето време и преди присъдата пише до руския външен министър: „Софийското съзаклятие е приключило със задоволително решение“. Говори за щастлив изход и малко по-нататък пише „великият везир е последвал нашите съвети“.

Факт – Граф Игнатиев подписва Санстефанския мирен договор. Контекст – преди това Русия подписва тайни споразумения да няма голяма държава на Балканите в близост до проливите.

Истинските носители на нашия национален идеал – Левски и Ботев са били убити. Защо и до ден днешен дори не знаем къде са костите им и дали контекстът не е същият: Народ, който не знае дори къде да скърби не му дреме ни за факта, ни за контекста.

На учителя – етнограф, който крещеше, че е историк и беше мой събеседник миналата седмица, също ще отговоря в контекста – Спасибо, начинается передача“, заяви Лора Крумова в национален ефир.

Само секунди, след като тя изрече това, заваляха реакции. Такава не закъсня от журналистката Мария Цънцарова, която написа: „Лора Крумова с всичко, което е важно да знаем за фактите и контекста“.