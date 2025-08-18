Лоренцо на Софка СКОЧИ на Виктор Илиев: Не всички цигани сме такива идиоти

Синът на Софи Маринова – Лоренцо изригна срещу 21-годишния Виктор Илиев, който причини зверска катастрофа в София, летейки със 170 км/ч. Колата му се вряза в автобус в София, уби уважавания лекар д-р Иса Али от Сирия и рани още петима души. В колата на Виктор бе открит райски газ.
„Не всички цигани сме такива идиоти, не ни слагайте всички под един знаменател“, написа Лоренцо в стори в своя Инстаграм профил.
Синът на Софка явно се е почувствал ядосан, заради факта, че подобни случки хвърлят вина върху цялата ромска общност и настройват хората негативно срещу циганите.
Проверките на автошколата, в която е обучаван Виктор Илиев, продължават, но от гледаните записи на теоретичния и практическия изпит не се откриват нарушения. Това заяви пред БНТ изпълнителният директор на ИА „Автомобилна администрация“ Слав Монов. Той коментира още, че поведението на пътя е личен избор на водача.
