21.11.2026 | 14:36

Любовник на Мая Илиева бие длъжници с бързи кредити

Тарикът безчинства в морската столица, кара колите си дрогиран

Десетки сигнали валят срещу Николай Иванов, по-известен като Ники Шванца и прочул се с мимолетната си авантюра с Мая Илиева, но полицията във Варна видимо бездейства. В жалбите се описват побои, изнудване, заплахи с оръжие, опити за присвояване на имоти и сексуално насилие от страна на варненеца и неговата бригада здравеняци. От няколко години той се занимава с бързи кредити и колекторски услуги, при които така наречените „консултанти“ силово събират просрочени задължения.

Сред пресните случаи в сигналите е жесток побой, нанесен от Ники Шванца над Боян Желязков, син на адвокат Борислав Желязков, насред кантората на баща му след изострени лични отношения. Свидетели разкриват и инцидент от септември, когато бившият любовник на Мая Илиева дал положителен тест за наркотици при пътна проверка и отправил заплахи към униформените служители. Според мълвата в морската столица полицията е опънала чадър над криминално проявения мъж, който редовно шофира дрогиран.

Варненци вече настояват въпросът за институционалното бездействие да бъде поставен пряко към министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Пострадалите припомнят, че съденият заедно с Иво Иванов, наричан Иво Гела, криминален бабаит е загубил законното си разрешително за притежание на оръжие още през 2018 г., но продължава напълно безнаказано да тероризира града и неговите мирни жители с черен мерцедес и закани за саморазправа със семейства.

Източник: Уикенд