06.12.2025 | 20:44

Любовница предаде Ивелин Михайлов

Любовните сеанси били записвани със скрити камери

По делото срещу схемата „Исторически парк“ на тартора на „Величие“ Ивелин Михайлов вече са разпитани десетки свидетели, които разказват за пътя на милионите, събрани от наивните инвеститори за градежите край варненското село Неофит Рилски.

„Прокуратурата е представила доказателства за парични потоци, които са преминавали през множество банкови преводи, за да стигнат до най-високопоставените хора в схемата”, обяви Иван Коев – съдията, разгледал мерките за неотклонение.

В съдебната зала бяха изредени имената на част от свидетелите, включително и на няколко дами. Една от проговорилите била любовница на фараона Ивелин Михайлов. Дали става дума за Детелина Парушева, чието име се спряга в социалните мрежи, не се наемаме да твърдим.

Жертви на пирамидата разказват любопитни подробности за любовницата на боса. Михайлов използвал своята държанка, за да омайва част от крупните инвеститори в парка. Господин фараона не е да няма опит по темата. Да припомним, че преди да се захване с пирамидата, Михайлов се занимавал със сводничество, разправя таблоидът „Уикенд“.

Любовните сеанси били записвани със скрити камери. Твърди се, че сред заснетите е и варненски депутат, за когото до 2021 г. Ивелин Михайлов инструктирал своите хора да гласуват с преференция. Източниците разказват и още по-пикантни подробности за компроматната банка на фараона. Твърди се, че Ивелин Михайлов осигурявал и момчета на част от гостите си с нетрадиционна сексуална ориентация. Гей оргиите се провеждали в т.нар. Къща със соколите, която има митичен статус в село Неофит Рилски.