16.11.2026 | 20:17

Людмила Рачева роди син на убития Илиян Филипов

Любовницата Людмила стана тайно майка на момче. Кръсти го Кристиян, детето е записано с нейното фамилно име

Людмила Рачева, която беше последната жена до Илиян Филипов, е родила момче, съобщава „Марица“.

Собственикът на клуба беше застрелян в 1 часа след полунощ на 30 септември във входа на кооперацията, където 30-годишната брюнетка живееше с 9-годишната си дъщеря от брака с италиански бизнесмен.

Именно след нейно обаждане, че е видяла маскиран въоръжен мъж с маска, Филипов потеглил към нея, но беше убит. Людмила първа видя тялото на застреляния в главата бизнесмен и се обади на телефон 112.

Поради опасения за живота и безопасността си, след инцидента тя и дъщеря й бяха изведени от дома им. Рачева беше поставена под денонощна полицейска охрана и настанена в тайна квартира в Пловдив.

Показанията ѝ послужиха като важна част от доказателствата в съда при вземането на мярка за неотклонение „задържане под стража“ за обвиняемия за убийството Славчо Мегеров-Мегера, заловен часове след разстреля.

Люси, както я наричат приятелите, работи във фирмата Next Logistic, която е част от холдинга на Филипов. Тя е родила в болница „Селена“ на 7 ноември, точно в навечерието на помена за 40 дни от смъртта на бизнесмена.

Детето е кръстено Кристиян и носи фамилията на майка си. Според запознати момчето е щяло да бъде припознато от застреляния бизнесмен, ако той беше жив.

Засега не е ясно дали Рачева ще има претенции към наследството на Илиян Филипов, който създаде бизнес империя наред с транспортната фирма ПИМК.

Убитият предприемач има три деца и три внучета. Първата му съпруга е Дафинка, от която е синът му Костадин. Втората му жена Кремена е сестра на неговия съдружник Пенко Несторов. От нея има две дъщери Алекс и Николета.

По-голямата дъщеря Алекс се изучи в Англия и в момента се занимава с маркетинга на транспортната фирма ПИМК. 16-годишната Николета, която известно време е тренирала художествена гимнастика, е ученичка в Английската гимназия.