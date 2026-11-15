15.11.2026 | 10:14

Лъсна истината: Съкращения на чиновници няма да има

Над 8500 са празните щатове, а правителството обещава да съкрати 5042 (неясно какво)

Правителството обещава административна реформа с проекта за бюджет за 2027 година. Според презентацията на финансовия министър ще бъдат съкратени 5042 щатни бройки.

Само че това число не е придружено от публичен разчет кои длъжности ще отпаднат, колко от тях са заети и какви икономии ще бъдат постигнати. Нещо повече – то не е изрично споменато в публикуваните документи за проектобюджета. Изглежда нито ще има реални съкращения на служители, нито конкретни икономии, нито промяна в начина, по който работи администрацията.

Проблемът. Проблемът далеч не е нов. Както показахме в предишен анализ на ИПИ, за десет години населението на България намалява с 10%, докато щатната численост на администрацията нараства с 10%. Дигитализацията и разширяването на електронните услуги очевидно не са довели до по-малък административен апарат. Още по-показателно е, че през 2025 г. едва 42 от 581 администрации (7,2%) са извършили функционален анализ. Как тогава се определя кои длъжности са излишни?

Решението. Истинската административна реформа трябва да започне не от щатните разписания, а от функциите. Необходими са преглед и премахване на дублиращи се дейности, обединяване на звена, оптимизация на териториалните структури и автоматизация на административните процеси. При естественото текучество не всяка освободена позиция трябва да се заема отново. Особено голям потенциал има в споделянето на административни услуги между институциите и общините.Това е и посоката, заложена в Алтернативния бюджет на ИПИ за 2027 г. – реално ограничаване на заетостта и разходите за персонал, вместо формално съкращаване на незаети длъжности. Предложението за намаляване на заетостта в обществения сектор е по-широко от държавната администрация, но принципът е същият: по-малко ненужни функции, по-малко реално заети и по-ефективни публични услуги.

Административната реформа не се измерва с броя заличени щатове, а с резултата. Правителството трябва да покаже колко реално заети служители ще бъдат по-малко, кои дейности отпадат и колко средства ще спести бюджетът. Иначе рискуваме да получим поредната реформа, при която администрацията намалява само на хартия.

Институт за пазарна икономика