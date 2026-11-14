14.11.2026 | 14:55

Татяна Дончева с унищожителна критика към ПБ: „Неможачи“ в управлението, хората вече замерят телевизорите

Тя предупреди за нарастващо обществено разочарование от Румен Радев, разкритикува кадровите решения на кабинета и отправи остри критики към отношението на големите търговски вериги към българските производители

Председателят на „Движение 21“ Татяна Дончева отправи критики към управлението на „Прогресивна България“, като посочи, че първите шест месеца от работата му вече дават отражение върху обществените нагласи. Според нея резултатите от първия тур на президентските избори са показателни за разочарованието на част от избирателите, които са имали високи очаквания към новата власт. Това заяви тя в интервю за БНТ.

Дончева изрази мнение, че една от основните причини за недоволството са неподходящите кадрови решения и назначаването на хора без необходимите качества за заеманите постове.

Грешните назначения подкопават доверието в управлението

„Хората имаха огромни очаквания и мнозина от тях са разочаровани. Твърде много „неможачи“, назначени в управлението във всички сфери. Изборът на правилни хора обикновено дава допълнително време“, заяви председателят на „Движение 21“.

По думите ѝ управляващите трябва да обърнат повече внимание на собствената си работа, вместо да насочват усилията си основно към опозицията. Дончева отправи приятелска критика към властта за начина, по който реагира на отправяните политически въпроси и обвинения.

Дончева: Опозицията има право да ви търси кусури

„Драги, много се занимавате с опозицията. Те ви питат за катастрофата, мантинелите, „Топли дол“ и вие непрекъснато се занимавате с опозицията. Вчера слушах зам.-председателя на Народното събрание (Иван Ангелов – б.р.) – вече докарахте хората да си замерят телевизорите“, коментира тя по повод обвиненията на Ангелов към опозиционните партии.

Според Дончева критиките към управляващите са естествена част от работата на всяка опозиция, независимо дали конкретните ѝ позиции са основателни. „На опозицията това й е работата – да ви търси кусури, може да не е права“, подчерта тя.

Концентрацията на власт и информация крие рискове

Дончева коментира и начина, по който се вземат решенията в изпълнителната власт. Според нея е вероятно премиерът Румен Радев да е основната фигура, от която зависят решенията, но хората около него са успели да се впишат в неговия начин на мислене и така да придобият възможност да му влияят.

Тя предупреди за опасностите, които произтичат от прекомерното съсредоточаване на информацията и административните процеси в ръцете на един човек или тесен кръг от приближени. „Информационната и административната дейност трябва да бъдат добре претеглени от всеки вземащ решения. Когато съсредоточите целия информационен поток върху един човек или малка група хора, те изпушват. Може да се прави с добро чувство, но има лош ефект. Това беше по времето на Жан Виденов – той искаше всичко да минава през него и рухна“, заяви Дончева.

Скандалът с „Кауфланд“ и отношението към българските производители

В разговора беше засегнато и скандалното изказване на вече бившия ръководител на „Кауфланд“, с което той отправи заплахи към държавата. Дончева коментира и позициите на някои политици в защита на големите търговски вериги, като постави акцент върху разминаването между политическите декларации и реалните проблеми, свързани с продоволствената сигурност.

Тя обърна внимание, че потребителите в големите градове често не познават условията, при които работят земеделските производители, нито реалната стойност на труда им. „Вие в София си пазарувате в „Кауфланд“, но не знаете как се сеят домати, не знаете колко струва труда на човека, който обработва земята“, посочи тя.

Дончева отправи остри думи към бившия ръководител на търговската верига, поставяйки въпроса за отношението му както към държавните институции, така и към българските производители. „Уважаеми ръководителю на „Кауфланд“, дето вече не си такъв, кой ти позволи да говориш така на една държава? Ако ти така говориш на държавата и на нейните министри, как да си мисля, че си говорил на производителя на домати? Ти не си го броил за жив! Ти си минал като валяк през него и си казал: „айде, за 5 стотинки ти купувам доматите“, каза Дончева.

С коментара си тя постави отново въпроса за неравнопоставените отношения между големите търговски вериги и българските земеделски производители, както и за необходимостта държавата да защитава интересите на местното производство.