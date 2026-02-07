07.02.2026 | 14:55

Люти критики на конгреса на БСП. Депутатът Иван Петков: Борисов и Пеевски ни изядоха и изплюха

БСП стана гробокопач на българския лев и държавност, заяви делегат на конгреса

Люти критики към досегашното ръководство на БСП започнаха да валят на конгреса. „БСП стана гробокопач на българския лев и държавност. Хора, разбирате ли, че ние вече излизаме от играта? Ние сме под 4,5%! Колко партийни организации заявиха излизане от БСП в последните години и то благодарение на политиката на това ръководство? Нямало зависимости? Вие и ръководстото бяхте придатък на ГЕРБ и ДПС-Ново начало“, обърна се делегат към досегашния председател на БСП Атанас Зафиров, който подаде оставка в началото на конгреса.

„Нямам очи да погледна другатие си, срамувам се от това ръководство. Този конгрес е решаващ и ако не вземем изходната посока да бъдем българска и социалистичска партия, ние сме приключили. Може би е е добре да не влезем в парламента – да се отърсим от паразитите и зависимостите“, каза социалистът, който спомена че от 50 години е член на партията.

След него критики към ръководството отправи и Иван Лалов – председател на БСП в Панагюрище. „Не ни трябват гръмки програми, за да убеждаваме хората, а ново лице на партията“, каза той.

Пловдивският депутат от БСП Иван Петков, който отдавна е опозиция на ръководството, също произнесе разгромяващо слово. „БСП не стигна до хората, не стигнахме до работниците, а и забравихме, че преди 15 години на политическия театър се появиха две личности, срещу които изправихме един президент, който вдигна юмрука срещу тях и ние застанахме до него. Преди година вече председателят в оставка каза, че ще направи разговор с Румен Радев. И какво стана? Влязохме в лапите на Борисови Пеевски и гласувахме с тях. Тръгнахме срещу президентството. Защо не отнехме колите на Пеевски и Борисов? Няма как да стигнем до младите, след като младите не виждат лидери, а тези две лица ни изядоха и ни изплюха. Това беше една година на унижение, когато виждахме нашият председател как влиза в стаята на Пеевски. Забравихме всичко, което този човек унищожи“, заяви Иван Петков.

В речта си той подчерта, че днес конгресът трябва да избере председател, който трябва да определи своята визия чрез платформата си. „Надявам се следващият председател да бъде открит, честен и да не влиза в стаи със съмнителни лица, които докараха нашите млади хора да търсят път в чужбина и да стават роби на чужди държави. БСП ще я има! БСП не е Иван Петков, не е Крум Зарков или Борислав Гуцанов. Идеята на БСП е като огъня на Бузлуджа и партията ще я има винаги“, завърши пловдивският депутат.