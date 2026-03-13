Майката на Ивайло Калушев: Защо ги убиха? Кой ги уби? Кочината (видео)

Жълти цветя, жълти сърца, жълти балони: Протест заради "Петрохан-Околчица", хората настояват за "истината"

На протеста пред Съдебната палата в София, на който се събраха много хора заради случая „Петрохан-Околчица“, беше прочетено послание от майката на Ивайло Калушев – Стела Димитрова-Майсторова.

„13 март, 2026 година, петък. Днес е ден 40 от зловещото убийство на „Петрохан“. Шест невинни жертви. Остават два висящи, нетърпящи отлагане въпроса. Защо ги убиха? Кой ги уби? Кочината. От кал може да се моделира всичко – от най-мръсното, изкривено изчадие до изключителните творения, шедьоври. През калта човек се учи на смирение. Произхождаме от земя, връщаме се пак там. Но оставяме следа. Зависи от нас дали след време делото и човекът няма да се превърнат в легенда. Убитите бяха светли личности, превърнаха ги в боклук. Но делото им ни ги връща – още по-чисти и доблестни“, споделя Стела.

Преди Ивайло Калушев да бъде открит мъртъв, стана ясно, че той е изпратил съобщение до майка си, в което пише:

„Нищо от това, което ще чуеш, не е вярно, дори и частичка, но нямаме никакви сили повече да се борим с тази кочина… То не е причината, то е просто капката, която преля за всички нас чашата, поредният искрен опит да помогнем на едно болно дете – момиче е, в твоя чест :))) Прости ми, благодаря ти от сърце и когато намериш сили (по-скоро е по-добре), просто си насочи мисълта към мен и ще ме намериш. Този свят е един много стабилен сън. Няма смисъл да го превръщаш в кошмар. Направи напук и виж вътре в себе си и се усмихни. Обичам те много. Бъди свободна“.

Организиран от майката на 22-годишния Николай, протестът събра много хора, водени от желанието за истина и добро разследване.

Повечето от тях дойдоха с жълти цветя, жълти сърца и жълти балони, защото това е бил любимият цвят на Николай. Семействата на загиналите отказаха да говорят пред медиите.

Ралица Асенова изпрати днес до медиите писмо с 6 основни въпроса, които досега са без отговор.

Тя казва, че според документите, които е получила, в черепа на сина ѝ са открити два проектила. А в експертизата е посочено, че по тялото на Николай има следи от увреждания след настъпването на смъртта му. Жената иска нови експертизи и пълен достъп до документите. Говорител на събитието поздрави протестиращите като „хора, които се борят за истината“ и в „защита на една майка“, които са дошли да се „противопоставят на системата от лъжи“.