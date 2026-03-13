13.03.2026 | 21:50
Майката на Ивайло Калушев: Защо ги убиха? Кой ги уби? Кочината (видео)
Жълти цветя, жълти сърца, жълти балони: Протест заради "Петрохан-Околчица", хората настояват за "истината"

На протеста пред Съдебната палата в София, на който се събраха много хора заради случая „Петрохан-Околчица“, беше прочетено послание от майката на Ивайло Калушев – Стела Димитрова-Майсторова.

„13 март, 2026 година, петък. Днес е ден 40 от зловещото убийство на „Петрохан“. Шест невинни жертви. Остават два висящи, нетърпящи отлагане въпроса. Защо ги убиха? Кой ги уби? Кочината. От кал може да се моделира всичко – от най-мръсното, изкривено изчадие до изключителните творения, шедьоври. През калта човек се учи на смирение. Произхождаме от земя, връщаме се пак там. Но оставяме следа. Зависи от нас дали след време делото и човекът няма да се превърнат в легенда. Убитите бяха светли личности, превърнаха ги в боклук. Но делото им ни ги връща – още по-чисти и доблестни“, споделя Стела.

Преди Ивайло Калушев да бъде открит мъртъв, стана ясно, че той е изпратил съобщение до майка си, в което пише:

„Нищо от това, което ще чуеш, не е вярно, дори и частичка, но нямаме никакви сили повече да се борим с тази кочина… То не е причината, то е просто капката, която преля за всички нас чашата, поредният искрен опит да помогнем на едно болно дете – момиче е, в твоя чест :))) Прости ми, благодаря ти от сърце и когато намериш сили (по-скоро е по-добре), просто си насочи мисълта към мен и ще ме намериш. Този свят е един много стабилен сън. Няма смисъл да го превръщаш в кошмар. Направи напук и виж вътре в себе си и се усмихни. Обичам те много. Бъди свободна“.

Организиран от майката на 22-годишния Николай, протестът събра много хора, водени от желанието за истина и добро разследване.

Повечето от тях дойдоха с жълти цветя, жълти сърца и жълти балони, защото това е бил любимият цвят на Николай. Семействата на загиналите отказаха да говорят пред медиите.

Ралица Асенова изпрати днес до медиите писмо с 6 основни въпроса, които досега са без отговор.

Тя казва, че според документите, които е получила, в черепа на сина ѝ са открити два проектила. А в експертизата е посочено, че по тялото на Николай има следи от увреждания след настъпването на смъртта му. Жената иска нови експертизи и пълен достъп до документите. Говорител на събитието поздрави протестиращите като „хора, които се борят за истината“ и в „защита на една майка“, които са дошли да се „противопоставят на системата от лъжи“.

оставете коментар

МИГNews.info не носи отговорност за коментарите на потребителите.
Коментарите подлежат на модериране.
Правилата за коментиране