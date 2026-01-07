07.01.2026 | 18:34

Майката на Красьо Черния ще строи нови метростанции в „Люлин“

Геострой", "Трейс груп холд" и "Джи Пи груп" спечелиха с двойно по-скъпи оферти от прогнозните. Двете нови метростанции ще струват 139 млн. евро

Фирма, собственост на майката на Красимир Георгиев, познат като Красьо Черния, печели търг за строителство на метрото в „Люлин“

Другите строители ще са „Геострой“, „Трейс груп холд“ и „Джи Пи груп“

Проектът за разширяване на метрото в „Люлин“ е поскъпнал двойно спрямо прогнозните стойности на „Метрополитен“ от пролетта на 2024 г.

Повече от година, след като „Метрополитен“ започна да разглежда офертите за нови метростанции по първата линия на метрото в „Люлин“, общинското дружество най-после избра изпълнители. Това се случи в условия на малко конкуренция, решението бе публикувано точно преди Коледа, а избраните оферти са двойно по-скъпи от прогнозната стойност.

Единият победител е обединение с водещ участник „Геострой“, като в него участва и компания, непряко свързана с „Джи пи груп“, както и дружество, в което съдружник е майката на бизнесмена и лобист Красимир Георгиев, познат с прякора си Красьо Черния. Той стана известен покрай скандал в съдебната система от 2009 г. Тогавашният главен прокурор Борис Велчев оповести че членове на Висшия съдебен съвет, както и дузина действащи магистрати са контактували с плевенския бизнесмен, нашумял същото лято като човека, поискал 200 хил. евро от кандидати за ръководни постове в съдебната система, за да им осигури необходимите за избирането им гласове.

Този консорциум ще строи близо 900 м метроучастък и една метростанция. Тя е с планиран излаз към северния тротоар на бул. „Царица Йоана“ и с ул. „Добринова скала“ (бул. „Петър Дертлиев“) от едната страна, а от другата – с излаз към пешеходен подлез при кръговото кръстовище под Околовръстния път.

Другата позиция в търга печелят „Джи Пи груп“ в обединение с „Трейс груп холд“. Те ще изграждат реално първата поред нова метростанция в проекта, която ще е на бул. „Царица Йоанна“ при пресечката с бул. „Панчо Владигеров“ – между съществуващата МС „Люлин“ с бъдещата на Околовръстното. Двете компании и преди са строили метро в София, а отскоро са партньори в обединение, което ще изгражда такова и в Букурещ.

Решението за избор на изпълнител е от 22 декември, като срокът за обжалване течеше по време на празниците. Две седмици по-късно няма обжалване, показва справка в Комисията за защита на конкуренцията, което значи, че може да се премине към подписване на договори.

Прави впечатление, че проектът е поскъпнал двойно. Прогнозната стойност е била 72.6 млн. евро. Сега избраните оферти за двете позиции са на общата стойност 139 млн. евро. Забелязва се и че основните участници по двете позиции реално са едни и същи и са намерили начини да заобиколят условието кандидатите да участват само по една позиция.

Поръчката с две обособени позиции беше обявена още през април 2024 г., а кандидатите станаха ясни на 24 септември миналата година. „Метрополитен“ събра съответно четири и три оферти по двете позиции. Първата позиция за близо 900 м трасе и една метростанция е спечелена от обединение ДЗЗД „Метро Люлин Запад“. В него влизат три компании: „Геотрой“, част от гупата „Геотехмин“ на Цоло Вутов, „Пауър Смарт“, собственост на Любка Йосифова и Любомир Христев, и „Обонато Билд“. „Пауър смарт“ има дял от 20% в консорциума. Любка Дакова Йосифова е майка на Красимир Георгиев. Тя е съдружничка с Христев и в други фирми. През ноември 2024 г. друго дружество на Любка Йосифова и Любомир Христев инвестира 50 млн. лв. във фабрика в Пловдив. „Обонато билд“ пък има връзки с „Джи Пи груп“, макар в търга да има условие кандидатите да участват само по една позиция. Дружеството е мажоритарна собственост на „Ви ар юнивърсал“ с краен собственик Георги Василев Василев. Името съвпада с това на бившия съдружник в „Джи Ли груп“ до 2021 г. През 2018 г. той получи обвинение от прокуратурата по сигналите на вицепремиера Томислав Дончев и на Атанас Чобанов от bivol.bg. Друга връзка с „Джи Пи груп“ е фактът, че компанията му „Итърнити“, която притежава „Обонато билд“, е регистрирана на същия адрес в София като „Джи Пи груп“, а финансовият й отчет се подава също от мейл на голямата строителна фирма.

Въпросното обединение е предложило 68.4 млн. евро по позицията, а конкурентите им – 80.3 млн. евро. Същевременно прогнозната й стойност е била 68 милиона, но лева. Или двойно по-малко. Ценовите предложения на другите кандидати, „Монолит София“ и на обединение между „БС Конструкция“, „Гелак“ и „ВАС Про Инженеринг“ не са отворени, защото участниците са отстранени. Във втората позиция от трима кандидати отпада един – консорциум между Х.С.С. и „Монолит София“. Така състезанието на практика пак е между почти същите компании като в първата позиция. „Трейс груп холд“ и „Джи Пи груп“ се състезават обединение на „Геострой“, „Обонато билд“, а в случая „Пауър Смарт“ е заменена със „Смарт Билд Дигитал“. Последното дружество до 2017 г. е било собственост на „Трейс груп холд“ и се е казвалало „Трейс Своге“. Сега е собственост на Димитър Йорданов. По тази позиция ролите са разменени: „Трейс“ и „Джи Пи“ печелят с оферта 70.4 млн. евро срещу 80 млн. евро, предложени от конкурентите им.

„Трейс груп холд“ и „Джи Пи груп“ също използват трик, за да заобикалят изискването участник да може да подаде оферта само за една позиция – в единия случай те подават оферта с „ЧВМ Консулт“, която има 2% дял в консорциума, а в другата – без малкия си партньор.