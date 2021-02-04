04.02.2021 | 16:36

Мангъров: Плашат народа с пикове, за да не отидат да гласуват!

Всяване на страх от сутрин до вечер

Плашат хората с пикове на Ковид, за да ги е страх и да се боят да отидат да гласуват. Това смята доц. Атанас Мангъров.

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