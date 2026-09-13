13.09.2026 | 9:41

Манол Глишев организира нов протест срещу кабинета „Радев“

Надсловът: заради дефицита, дълга, младежкото насилие, "предателството към България", превръщането на БНТ в "Работническо дело"

Нов протест срещу правителството на Румен Радев се организира на 15 септември. „Добре, де, разбрах, отлитам си“ – илюстрирано е мероприятието със снимка на летеца Радев. Организатори отново са активистът Манол Глишев и гражданското сдружение БОЕЦ.

Началният час е 19 ч. – мястото: т.нар. Триъгълник на властта (между президентството, Министерския съвет и Партийния дом, който изпълнява фунцията на Народно събрание).

„Румен Радев и неговото руско правителство трябва да бъдат свалени по няколко ясни причини: бюджетния дефицит, новия външен дълг, продължаващата корупция, задълбочаване на безнаказаното младежко насилие, липсата на борба с организираната престъпност, опасна руска зависимост, разваляне отношенията ни с Европейския съюз, предателство към България и застрашаване на националната ни сигурност.

Няма пари за детска болница. И закриха Комисията по досиетата.

Има и пряк повод: правителството превърна Българската национална телевизия в партиен официоз: това вече не е обществената БНТ, а „Работническо дело“ от 1988 г.“ – пишат организаторите.

„Нямаше как да ми хрумне, че това правителство и тази временна президентка ще мълчат така страшно, оглушително и гузно за ДВЕ експлозии в оръжейни складове на българска територия.

А всичко е ясно. Знае се, че Русия е зад този тероризъм. Знае се, защото има публикации за поне девет такива експлозии в България през последните десетина години – и има информация за обвинени от българската прокуратура руски граждани. И се знае, че Радев и Йотова са просто невероятно зависими от Русия“ – допълва Глишев и в личния си фейсбук профил, визирайки снощните поредни взривове в завод на оръжейния търговец „ЕМКО“, собственост на Емилиян Гебрев, който едва оцеля преди 10 години след отравяне с вещество от типа на новичока.