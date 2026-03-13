13.03.2026 | 21:40

Мария Цънцарова създаде медията „Извън ефир“, търси 50 000 евро

Тя и Люба Ризова са учредители на "Фондация за независима журналистика"

Журналистката Мария Цънцарова обяви началото на нов медиен проект „Извън ефир“, чиято цел е да се издържа само с подкрепата на своите зрители. Бившата водеща на сутрешния блок на bTV публикува клип, в който призовава своите последователи да подкрепят създаването и издръжката на новата медия в рамките на следващата година.

„От всеки от нас зависи да имаме медии без цензура, без задкулисни договорки, без икономически зависимости, и с журналисти, които са свикнали да устоят на натиска, без да му се подчиняват“, казва тя.

Сайтът на „Извън ефир“ засега показва различни начини, по които дарителите биха могли да финансират проекта.

Един от тях е през DMS кампания, като се посочва, че кампанията е на „Фондация за независима журналистика“ и първата цел е събирането на 50 000 евро.

„При достигането ѝ екипът ще организира голям предизборен дебат на живо пред публика между представители на основните политически партии, който ще бъде излъчен свободно онлайн“, се казва в информацията.

Фондацията за независима журналистика е регистрирана през февруари, като нейни ръководители са Мария Цънцарова и Люба Ризова.

Люба Ризова беше дългогодишен директор „Новини и актуални предавания“ в bTV до 2014 г., когато ръководството на медията беше сменено.

В проекта „Извън ефир“ се включва и Весела Кисьова, която беше продуцент на уикенд-изданията на сутрешния блок по bTV. Бившият репортер в „Тази сутрин“ Симона Горчева също ще бъде част от медията.

В еиипа на „Извън ефир“ влиза и журналистът Васил Христов, който беше кореспондент във Великобритания на bTV.

Аглая Коцева – бивш организационен редактор в новините на bTV, TV7 и NOVA – също ще работи в медийния проект.

и още уважавани журналисти, с които можете да се запознаете в сайта на платформата izvanefir.bg Инициативата има за цел да изгради медия, която задава трудните въпроси, разследва злоупотребите и търси отговорност от властта – журналистика, която работи в интерес на обществото и принадлежи на своята аудитория.

Следващите цели на проекта след евентуалното провеждане на предизборен дебат ще са свързани с изграждането на редакция и техническо оборудване, редовни интервюта, дебати и разследвания, „ежедневно журналистическо наблюдение и въпроси към работата на Народното събрание“, репортажи и др.

Във видеото си Мария Цънцарова припомня как си тръгна от bTV, но без директно да обвинява бившите си работодатели в цензура – само като разказва сходна история на журналиста Михал Ковачич от Словакия. Ковачич е отстранен от друга телевизия, собственост на PPF – чешката група, към която принадлежи и bTV.