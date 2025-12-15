15.12.2025 | 13:32

Маркет линкс“ дава на ИТН 2,2% на следващите избори. Слави Трифонов: Некадърници или манипулатори

Изборите вероятно ще са след три месеца, заяви партийният лидер

След дълго мълчание по време на участието на ИТН в управляващата коалиция, лидерът на партията Слави Трифонов направи второто си в рамките на 24 часа изявление в социалните мрежи. Той коментира ново социологическо проучване, което ги сваля под бариерата за влизане в следващия парламент.

Изборите вероятно ще са след три месеца и социологическата агенция „Маркет линкс“ извади проучване, според което ИТН ще вземе 2,2% на следващите избори, написа Трифонов.

След това лидерът на ИТН пусна справка колко им е давала същата агенция три месеца преди последния вот, на който участваха, както и три месеца преди първите избори, на които партията се появи на обществено-политическия „пазар“.

„И колко интересно. Фактите са следните: Три месеца преди последните избори, на които участвахме, „Маркет линкс“ ни дава 3,4%, а на самите избори ние влизаме с 6,78%.

Още по-интересно – на първите избори, на които ИТН участва, три месеца преди тях „Маркет линкс“ ни дава 3,8%, а ние влизаме с 17,66%“, написа Слави Трифонов.

Лидерът на ИТН се обърна и към журналистите: „Господа журналисти, вие цитирате „Маркет линкс“. Да видим сега дали ще цитирате и мен, тъй като истината е такава“.

В неделя вечерта Трифонов се появи в лайв видео на редколегията на телевизия „7/8“, членовете на която са и депутати на ИТН.

„Този бюджет, който беше твърде социален, аз съм изключително десен човек, но трябваше да направя компромис със себе си, когато се правеше бюджета, заради точно такива като тези, които протестираха – млади здравни работници и т.н., за да има пари за тях. Сега бюджетът, срещу който протестираха, падна, няма бюджет и нямат тези пари“, каза снощи лидерът на ИТН.

Според Трифонов няма да има неконтролируема спекула на цените след присъединяването на България в еврозоната, защото има регулаторни органи.

Бюджетът беше провален основно от ПП-ДБ и последствията ще се носят от тях, заяви пък Тошко Йорданов.

Станислав Балабанов показа снимка на снимка на Кирил Петков от ПП-ДБ, председателят на ГЕРБ Бойко Борисов и председателят на „ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски, които разговаряха с президента на Украйна Володимир Зеленски в Народното събрание онлайн. Тогава „ДПС-Ново начало“ участваха явно в управлението, каза Балабанов и припомни, че трите формации промениха Конституцията.

Кирил Петков беше този, който търсеше и купуваше депутати, за да остане неговото правителство, а Радостин Василев (председателят на МЕЧ – бел. ред.) договаряше цената, каза Драгомир Петров. Предстоят избори и се надявам младото поколение да има достатъчно разум, за да направим правилния избор, посочи депутатът Александър Вълчев.