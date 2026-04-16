16.04.2026 | 10:23

„Маркет линкс“: ДПС с 6,5% от гласуващите, ПБ с 30,8% (графики)

Социологическата агенция прогнозира пет партиен парламент с ясен лидер

Около 90% от колебаещите се избиратели се насочват към Прогресивна България, заяви социологът Добримир Живков, който представи данни от национално проучване на Маркет линкс, финансирано съвместно от социологическата агенция и бТВ и проведено от 7 до 14 април.

Към момента се очертава петпартиен парламент, обясни той. Цифрите в момента показват (в проценти) ПБ – 30,8, ГЕРБ-СДС – 18,0, ПП-ДБ -11,2, ДПС – 6,5, Възраждане – 4,2, като данните са на база заявилите да гласуват. Под чертата остават Величие 3,1%, Сияние – 2,3%, БСП и МЕЧ по 2 на сто.

15% от избирателите все още не са решили за кого ще гласуват.

Живков представи и прогнозата на Маркет линкс за резултатите от вота на 19 април, като се вземат предвид и колебаещите се. В мандати прогнозата изглежда така: Прогресивна България ще има 109 мандата, ГЕРБ-СДС 57 мандата, ПП-ДБ – 37 мандата, ДПС – 21 мандата и Възраждане – 16 мандата.

Очакваме силно изявен един лидер, който има претенцията да донесе промяна на политическия управленски модел, допълни Живков.

Избирателната активност е 61% в изследването сега, но според Живков реалната ще бъде около 54 на сто.

Най-много от хора искат правителство на малцинството на Румен Радев, показват още данните.

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Проучването е финансирано съвместно от Маркет линкс и бТВ, проведено е сред 1003 души в периода 7-14 април по метода на пряко лично интервю и онлайн анкета.

Пълния текст на изселдването вижте ТУК.