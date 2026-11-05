05.11.2026 | 22:23

Мъжът на синоптичката Гери Малкоданска продава апартамент за 8,5 млн. евро

Апартаментът е 615 квадратни метра, като 333 от тях са тераса

Интериорният дизайнер Алекс Ковачев – съпруг на синоптичката от Нова телевизия Гери Малкоданска, направо взриви интернет пространството.

Той публикува видео обява за продажба на апартамент в София. Но не какво да е жилище, а със зашеметяваща цена от 8,5 милиона евро. Апартаментът е 615 квадратни метра, като 333 от тях са тераса, има пет спални, дизайнерско обзавеждане и панорамна гледка към столицата. Като се направи проста сметка, се вижда, че квадратният метър излиза 13 821 евро.

„Не сме в Манхатън или в Лондон, ще си кажеш – коментира Алекс Ковачев във видеото. – Да, цената е висока. Но не е абсурдна, защото това не са просто квадрати, а напълно завършен проект, мислен до последния детайл.“

Не на същото мнение са коментиращите обявата. Според едни: „Някой не си е пил хапчетата!“, а според други на тази цена може да се купи суперапартамент в центъра на Ню Йорк. Дори специалисти в бранша са на мнение, че за много по-малко пари ще се изгради цяло имение.

Така или иначе, обявата си е валидна, но досега купувач не е намерен.