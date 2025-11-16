16.11.2025 | 11:11

Мъже леят реки от сълзи в „Биг Брадър“

Най-чувствителен е Стефан, Давид плака 3 часа нонстоп. Жените безчувствено наблюдават и коментират отстрани

“Биг Брадър” приключва и участниците най-после ще се отърват от мъките си. Може да се каже, че гледахме най-ревливия сезон на шоуто, в който някой непрекъснато ронеше сълзи, в повечето случаи – за безсмислени неща и изкуствено раздухани проблеми. Особено емоционални се оказаха мъжете, докато жените хладно ги наблюдаваха и коментираха отстрани без капка съчувствие.

Първенец по пролети сълзи е Стефан Николов, 31-годишен програмист от Пловдив. В свободното си време е ловец на духове. Гони призраци, демони и таласъми. Създател е на първия канал в България за паранормалното и има записани 600 епизода от различни локации. Притежава специализирана техника. Борбата му с тъмните сили някак си не отговаря на плачливия му нрав. Той е готов да реве за всичко, най-вече за любимата си Сафи, програмист също като него, но спира, когато някой го прегърне. До известно време това беше диджеят Иван, с когото взаимно се утешаваха, от време на време – и тираджията Калин, но те напуснаха шоуто.

Малко преди финала срещу 2500 лв. от наградния фонд той успя да се види с приятелката и с майка си, която му размаха пръст от екрана и му напомни да се държи мъжки, понеже баща му е бил офицер. Стефан очевидно няма железния характер на родителите си, защото отново пророни сълзи на краткото свиждане. А след това напусна къщата малко преди големия финал на риалитито, защото не успя да спечели зрителския вот. Приятелката му увери, че у дома повече не е плакал, а той обясни странното си състояние в къщата с бърнаута, в който изпаднал през последните пет години заради много работа.

Друг голям ревльо се оказа Давид Бет. В един от епизодите той плака 3 часа непрекъснато, докато си говореха лични неща с низвергнатата от съквартирантите Сияна. 21-годишният младеж призна нещо, което до този момент не беше казвал на никого, освен на приятелката си Анастасия – че е претърпял сексуално насилие от по-възрастна жена, с която смятали да работят заедно – да правят интернет сайтове. Тя буквално го вкарала в леглото си и той не могъл да є каже “не”.

Давид призна също, че е имал алкохолна зависимост – ставал нощем и пиел, а майка му не знаела. Това вероятно е последица от преживяната емоционална травма, както и маниакалната му привързаност към Лили. Така младежът нарича донесената от него в къщата жива закваска, с която прави хляб. Давид е роден в Германия, баща му е немец, а майка му – българка. Завършил е бизнес училище в Германия. В момента живее с баба си в София и мечтае да отвори собствена пекарна.

Класическият нарцис Стефан Стоянов от Пловдив се сдоби с имунитет срещу 800 лв. от печалбата на победителя, така че остана в къщата докрай. Той също е от сълзливите, нищо че три години е бил военнослужещ, тренира и прави мускули, татуирал е тялото си. Стефан просто обича да се показва пред камера и мечтата му е да стане известен. Любовната му история със Сияна беше съшита с бели конци, но пък даде многобройни поводи за сълзи, обяснения и гушкания. По адрес на мекушавия Стефан мрежата се изпълни с пожелания да няма война, ако военните ни ще са такива като него – “душици мъжлета”.