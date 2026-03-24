24.03.2026 | 10:39

Мечета превзеха пътя Доспат – Батак (видео)

Животните внезапно се появили на пътя и започнали да се движат в група

Необичайна гледка изненада шофьори снощи по пътя между Доспат и Батак, след като четири малки мечета бяха забелязани да тичат по самото пътно платно.

По информация на очевидци, животните внезапно се появили на пътя и започнали да се движат в група, като за кратко време останали върху асфалта. Някои от водачите намалили рязко скоростта, за да избегнат инцидент, а други спрели, за да изчакат мечетата да се отдалечат.

Свидетели разказват, че мечетата са изглеждали жизнени и уплашени, вероятно дезориентирани от светлините на автомобилите. Предполага се, че майката се е намирала в близост, макар да не е била забелязана.

От горските служби напомнят, че при подобни ситуации е важно да се запази спокойствие и да не се предприемат резки действия. Шофьорите трябва да намалят скоростта и да осигурят безопасно преминаване на животните, без да ги притесняват.

Районът между Доспат и Батак е известен с честото присъствие на диви животни, особено през нощта. Експерти призовават за повишено внимание, за да се избегнат както пътни инциденти, така и риск за самите животни. Случаят завършил без произшествия, но остава предупреждение към всички водачи да бъдат особено бдителни при преминаване през планинските участъци.