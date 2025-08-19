19.08.2025 | 18:43

„Мемоарите на една слугиня“: Пеевски поиска, а Киселова свика извънредна парламентарна комисия заради безводието

Председателката на парламента вече дори не прави усилия да прикрива унизителното положение, в което се постави сама

Във вторник сутринта лидерът на „ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски настоя за спешни мерки срещу безводието, включително свикване на извънредно заседание на парламентарната комисия по околна среда. Само няколко часа по-късно заседанието вече беше насрочено.

„Ескалиращият проблем с недостига на питейна вода за хората изисква незабавни и решителни действия от страна на държавата. Защото, ако днес засегнати от водната криза са най-малко половин милион българи, потърпевши от неразрешаването на проблема с водите, ако продължи протакането, отлагането и прехвърлянето на проблема от едни на други като горещ картоф, утре застрашени ще бъдат всички“, пише в позиция на Пеевски, изпратена в същия час, в който преди ден беше разпространено и прессъобщението му с искане институциите да „затегнат контрола и санкциите за бързите кредити“.

С днешния си сутрешен призив санкционираният по глобалния закон „Магнитски“ настоя председателката на Народното събрание Наталия Киселова да свика извънредно заседание на парламентарната комисия по околната среда и водите за изработване и приемане на проект на решение за „незабавно, ефективно и категорично разрешаване на системната криза с водите“ на страната. Малко по-късно искането му беше изпълнено – заседание на комисията е насрочено за 21 август, а първа точка в дневния ред е „обсъждане и изготвяне на проект на решение на Народното събрание за предприемане на спешни мерки за преодоляване на водната криза“.

„Див популизъм от страна на Пеевски и бързо обслужване само в рамките на часове от страна на Киселова. Народното събрание не може да направи сондажи, нито да оправи водопреносната система, но пък Пеевски пак демонстрира кой „поръчва музиката“ в парламента. Сега да се откаже от магазините за хората и тези средства да отиват за водоснабдяване на райони с воден режим“, написа по повод спешно свиканото заседание депутатът от ДБ Стела Николова във Фейсбук.

Разрешаването на проблема с водите представлява едно от най-големите предизвикателства и е необходимо прилагането на решително ново начало, за да е успешно и благополучно за хората. Равносметката сочи, че днес най-ценният ресурс – водите се управляват от четири министерства, няколко второстепенни разпоредители, общини и търговски дружества, които си прехвърлят топката и това е една от причините резултатът да бъде това, че в България критична маса хора нямат безпрепятствено достъп до питейна вода“, пише в съобщението на Пеевски.

Според него спешните действия, които трябва да се предприемат са сондажи, проби за годност, нови водоизточници, почистване на водоизточници и довеждащи водопроводи до населените места, както и подмяна, ремонт и изграждане на цялата ВИК-мрежа и системите за напояване на земеделските земи и индустриални нужди.

„Но тъй като няма централизирана, работеща система за управление на водите в България е необходимо създаването на национален борд по водите, в който да влизат представители на всички институции и ведомства, свързани с управлението на водните ресурси. Чрез подобна структура може да се гарантира и финансовото обезпечаване на всички проекти чрез републикански бюджет, европейско финансиране и привличане на капитал от ББР“, добавя той.