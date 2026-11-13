13.11.2026 | 9:36

„Мерцедес“ спира всички инвестиции в Германия и затворя заводи

Натискът за икономии се дължи не само на високите разходи за производство в страната, но и на икономическите затруднения на автомобилния концерн

Германският автомобилен производител Mercedes-Benz спира всички нови инвестиции в заводите си в Германия и започва да разглежда все по-конкретно възможността за затваряне на производствени мощности в страната. Решението идва на фона на задълбочаващ се конфликт със синдикатите за намаляване на разходите, след като продължителните преговори с представителите на работниците не са довели до споразумение.

За това съобщават германските издания Die Zeit и manager magazin, позовавайки се на вътрешни интервюта с представители на ръководството на концерна, до които достъп е получила и агенция Reuters.

Основният проблем са високите разходи за труд и производство в Германия, които според мениджмънта все повече затрудняват конкурентоспособността на Mercedes-Benz спрямо производителите в други държави. Компанията настоява за сериозни отстъпки от страна на служителите, включително удължаване на работното време без съответно увеличение на заплатите, както и ограничаване на част от допълнителните възнаграждения.

„Моята цел е да запазим всички германски заводи“, заявява директорът по производството Михаел Шибе. По думите му компанията иска следващите поколения автомобили също да се произвеждат в Германия, но въпреки многобройните разговори с работническите съвети решение засега не се очертава. Именно затова управителният съвет е решил да преустанови всички следващи инвестиции в германските предприятия.

Шибе предупреждава, че последствията от подобна ситуация вече се виждат при доставчиците на автомобилната индустрия, където предприятия затварят, а десетки хиляди работни места се преместват извън Германия.

Повече работа за същите пари или затваряне на заводи

Ръководството на Mercedes-Benz настоява служителите да работят по-дълго, без това да бъде компенсирано с по-високи възнаграждения. Според компанията най-прекият и справедлив начин да се понижи цената на един отработен час е срещу същото заплащане да се полага повече труд. На масата за преговори са поставени и редица допълнителни плащания, включително бонусите, обвързани с финансовите резултати, доброволните социални придобивки, както и отпускарските и коледните надбавки. Предложенията вече предизвикаха недоволство сред служителите и доведоха до протести.

Директорът по човешките ресурси Брита Зеегер признава, че бързо споразумение с представителите на работниците засега не се очертава. По думите ѝ това принуждава компанията да анализира конкретно кои производствени мощности в Германия може да си позволи да поддържа при сегашната структура на разходите. Още през октомври производственият директор Михаел Шибе предупреди, че при липса на споразумение може да се стигне до затварянето на два завода. Единият би бил предприятие за сглобяване на автомобили, а другият за производство на двигатели, задвижващи системи и други автомобилни компоненти.

Mercedes-Benz разполага със заводи за сглобяване на автомобили в Зинделфинген, Ращат и Бремен, както и с предприятия за компоненти в Щутгарт-Унтертюркхайм, Афалтербах, Берлин, Хамбург, Каменц, Кьоледа и Арнщат. Засега няма окончателно решение кои конкретни обекти могат да бъдат засегнати. От ръководството подчертават, че затварянето на заводи остава нежелан сценарий, но вече не може да бъде изключено. Компанията обещава евентуалното преструктуриране да бъде проведено по социално приемлив начин, включително чрез естествено освобождаване на позиции при пенсиониране и доброволни програми за обезщетения.

Натискът за икономии няма да засегне единствено работниците. Според Зеегер променливото възнаграждение на мениджърите вече е намаляло с повече от 50% спрямо 2023 година, а членовете на управителния съвет са изразили готовност да се откажат и от допълнителна част от доходите си. Окончателното решение за възнагражденията на висшето ръководство обаче зависи от надзорния съвет на компанията.

„Европа стана твърде скъпа и сложна“

Главният изпълнителен директор на Mercedes-Benz Ола Келениус защитава курса към намаляване на разходите, като поставя проблема в по-широкия контекст на конкурентоспособността на европейската индустрия. В интервю за Neue Osnabrücker Zeitung той посочва, че производствените мощности извън Германия в някои случаи предлагат едновременно по-ниски разходи и повече годишни работни часове. Това неизбежно влияе върху решенията къде да се произвеждат бъдещите модели и накъде да бъдат насочени инвестициите.

„Европа стана твърде скъпа и сложна като място за инвестиции и производство“, заявява Келениус. Според него високите цени на енергията и производството, продължителните разрешителни процедури и нарастващите регулаторни изисквания отслабват позициите на европейските компании. Затова той настоява политиците да действат по-прагматично и да ускорят вземането на решения.

Промяната в стратегията на Mercedes-Benz идва след период на намаляващи продажби и сериозен спад на печалбата в автомобилния бизнес, който принуждава компанията да търси икономии и да преразглежда производствените си разходи. Според ръководството запазването на сегашния модел би поставило под въпрос дългосрочната икономическа жизнеспособност на част от германските предприятия.