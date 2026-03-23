Милиардерът и собственик на OnlyFans Леонид Радвински почина на 43 години

Леонид Радвински, тайнственият милиардер и собственик на онлайн платформата за съдържание за възрастни OnlyFans, почина на 43-годишна възраст след битка с рака, съобщиха от компанията му.
Бизнесменът, който е роден в Украйна, но е израснал в Чикаго, купи Fenix International, компанията майка на OnlyFans, от британския основател на платформата Тим Стоукли през 2018 г. Той беше директор в борда на Fenix и беше неин мажоритарен акционер.
Под ръководството на Радвински OnlyFans се превърна от платформа, която избягваше експлицитно съдържание, във феномен само за възрастни с над 300 милиона потребители и над 1 милиард долара годишни приходи, задвижван от еротични изпълнители и известни инфлуенсъри.
„С дълбока тъга обявяваме смъртта на Лео Радвински. Лео почина мирно след дълга битка с рака“, заяви говорител на OnlyFans в понеделник.
Смъртта на Радвински оставя въпроси относно това кой ще притежава платформата. Акциите му във Fenix се държат в LR Fenix Trust от 2024 г., а нетното му състояние е около 4,7 милиарда долара, според списъка на милиардерите в реално време на Forbes.
През януари стана ясно, че OnlyFans проучва продажбата на мажоритарен дял на инвестиционната фирма Architect Capital в сделка, оценяваща компанията на около 5,5 милиарда долара, включително дълг.
Платформата придоби световна популярност по време на пандемията, тъй като милиони хора, останали по домовете си по целия свят, се обърнаха към интернет, което доведе до скок в съдържанието и потребителите. OnlyFans взима 20% такса за повечето абонаменти и съдържание, продавано на платформата.
Освен Fenix, Радвински управляваше и Leo, фонд за рисков капитал, който основава през 2009 г., фокусиран предимно върху инвестиции в технологични компании.
