23.02.2026 | 10:43
Министър Янкулов уличи в лъжа „говореща глава“ на Пеевски
Диана Дамянова лъже, не съм подписвал писмо на АКФ, пише той
Вицепремиерът и министър на правосъдието Андреай Янкулов уличи в брутална лъжа една от т.нар. платени „говорещи глави“ на ДПС-Ново начало.
Той е изумен от писанията на Диана Дамянова.
В днешното издание на „24 часа“ е публикувана статия от Диана Дамянова, в която се твърди, че аз, в предходното си качество на правен експерт на АКФ, съм написал прословутото заявление по ЗДОИ до МВР, в което се дава положителна оценка на сдружение НАКЗТ (станало известно покрай случая „Петрохан“).
Написаното в „24 часа“ е лъжа.
Не просто не съм писал това писмо (което е с автор директора на АКФ), но и не бях чувал за него до трагичните събития. Както и за въпросната организация НАКЗТ.
Веднага, щом името ми се завъртя в този контекст, публикувах точно и ясно опровержение.
Изумен съм как авторитетно издание като „24 часа“ пада до нивото да разпространява фалшиви новини, които са били вече надлежно опровергани.
Оценявам тази и подобните ѝ атаки срещу правителството като добър атестат за нашата работа.“
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