23.02.2026 | 10:43

Министър Янкулов уличи в лъжа „говореща глава“ на Пеевски

Диана Дамянова лъже, не съм подписвал писмо на АКФ, пише той

Вицепремиерът и министър на правосъдието Андреай Янкулов уличи в брутална лъжа една от т.нар. платени „говорещи глави“ на ДПС-Ново начало.

Той е изумен от писанията на Диана Дамянова.