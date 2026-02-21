21.02.2026 | 10:49

Мирчев: Прякорът на Сарафов в прокуратурата е Чикатилото

Ръководството на НАП е взело над 5 млн. лв. бонуси за 2025 г.

Прякорът на Борислав Сарафов в прокуратурата е Чикатилото. Това говори доста за самия характер на този Сарафов. Това заяви съпредседателят на Да, България Ивайло Мирчев по БНТ, като коментира действията на служебния правосъден министър Андрей Янкулов, който свика заседание на ВСС с искане за отстраняване на Сарафов.

Андрей Романович Чикатило е съветски сериен убиец, обвинен за убийството и изнасилването на 53 души от 1978 до 1990 г.

Мирчев определи ходовете на правосъдния министър като правилни за искането към ВСС да разгледа въпроса с назначаването на и.ф. главен прокурор. Всички партии по време на консултациите, извън тези, които са в модела „Борисов – Пеевски“ посочиха Андрей Гюров като най-добрия вариант за премиер. Той направи една много прилична селекция от доказани професионалисти, коментира още Мирчев.

По думите му, не може да се каже, че има партиен кабинет, защото в него има бивши министри на Бойко Борисов, има доста хора, които са свързани с ГЕРБ.

„Това си е избор на самия служебен премиер, той си носи отговорност и до момента доста добре се справя в тези задачи. Няма партийни квоти и аз такива не виждам. Вижда обаче вътре две турски имена – Корман Исмаилов и Хасан Адемов. Всички в парламента знаят, че Адемов е един от най-добрите експерти в областта на социалните науки и винаги се е приемал чисто експертно в Народното събрание доста уважавано. Това е интересен ход на премиера“, посочи Мирчев.

Той смята, че това е жест към тази общност, защото тя има място в българската политика и в управлението.

По отношение на назначаването на Стоил Цицелков за вицепремиер по честни избори, Ивайло Мирчев каза, че юридически погледнато няма гаф: „В морален план обаче, мисля че беше добре, че г-н Цицелков подаде своята оставка, тъй като трябва да е ясно, че честните избори са приоритет – те са приоритет очевидно за г-жа Йотова, за служебния премиер, за нас също са приоритет и затова направихме платформата „Ти броиш“, за да може и гражданите да се включат в опазването на вота. От тази гледна точка оставката е правилна“, обясни Мирчев.

Данъчните са взели над 5 млн. лв. бонуси за 2025 г.

“За 2025 г. бонусите за ръководството на НАП са над 5 млн., а само за едно Коледно празненство са похарчени 119 000 лв.”, каза съпредседателят на “Да, България”. Данните са част от проверка на екип на “Да, България” и предстои да бъдат огласени още такива, които надскачат изнесената вече от партията информация за допълнителните възнаграждения в държавната администрация за 2024 г. Според Мирчев вместо да се стреснат от харчовете в предходната година, управляващите от ГЕРБ, са развързали още повече кесията при управлението си миналата година. “ГЕРБ, които уж са дясна партия, предложиха само леви мерки”, каза съпредседателят на “Да, България”.

Администрацията е много раздута, а заплатите в публичния сектор са по-високи от частния. Правителството на Росен Желязков падна, защото на хората им писна – 20 млрд. нов дълг!, добави Мирчев. По думите му, ако това управление беше продължило, България щеше да влезе в сценария на Румъния, която има два пъти по-висока инфлация от нашата и 60% дълг от БВП.