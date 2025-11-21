21.11.2025 | 10:43

Миро брани Лена от Слави: Жалкар, остави семейството ми!

Останала ти е единствено омразата, написа Мирослав Иванов

Мъжът до Лена Бориславова – бившият депутат от ПП Мирослав Иванов, взе отношение в разразилата се „престрелка“ в социалните мрежи. Лидерът на ИТН Слави Трифонов пусна първите политически стрели, след като съдът оневини Лена за по делото „Корал“. Тя от своя страна се закани да продължава да го съди и осъжда. Кирил Петков също публично защити Бориславова, а днес това направи и партньорът ѝ.

„Този жалък човек, когото някога уважавах, а сега съжалявам заради мизерната човешка останка, в която се е превърнал, излял отново омразата си – личната си омраза към член на моето семейство.

Преди да бъдеш съдник и да раздаваш морал, редно е да погледнеш това, което е останало в образа в огледалото… А то може да предизвика основно съжаление.

Слави, преди 15-20 години ти се ръкуваше с Борисов и Доган и ги наричаше “приятели” в национален ефир пред милиони души аудитория. По този начин ти ги легитимираше пред нацията, знаейки какви са, какво правят и какво ще направят. Но го правеше, блазнен от сладостта на властта. Блазнен от досега с властта – от чувството да си “важен”.

Слави, години преди това ти се правеше на шут и забавляваше на техните партита най-големите престъпници и мафиоти в тази държава. Пееше им, правеше им смешки – сам незачитащ личното си достойнство на “хъш” и “патриот” – какъвто някога някъде назад в миналото може и да си бил, но си продал всичко това отдавна за пари, власт и слава.

Слави, простотията в твое лице намери най-прекия път до цяло едно, а може би и две поколения. Ти носиш такъв грях пред тази нация, че каквото и да направиш оттук до края на живота си няма как да го изкупиш!

Слави, стоиш си в тъмната стаичка и плюеш. Докато твоите лакеи за 30 секунди разпродават Лукойл на Пеевски.

Слави, чудя се как спиш нощем докато оставяш Борисов и Пеевски да узурпират държавата, да крадат от твоите сънародници! Да съсипват бъдещето на още едно поколение? Как, Слави?!

И си тръгнал да бъдеш морален стожер!

Останала ти е единствено омразата – а тя е единствено и само деструктивна. Затова мога само да те съжалявам!

Жалък край на една жалка човешка история!“.