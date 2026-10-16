16.10.2026 | 9:21

Мистериозният случай с Васил Боснешки – дясната ръка на убития Илиян Филипов

Боснешки не се е появавал след убийството на шефа си, движи се с внушителна охрана

Васил Боснешки

Един от най-доверените хора на убития Илиян Филипов не се е появявал публично 2 седмици след разстрела на боса. Това е Васил Боснешки, който е управител на една от фирмите в структурата на ПИМК „Некст Лоджистик“. Боснешки е бил един от най-доверените хора на Илиян Филипов, свързан е с разследването за изчезналите 160 кг кокаин от складовете на компанията, бил е в близки отношения с обвинения за убийството Славчо Мегеров, а месец преди екзекуцията на транспортния бос изненадващо е напуснал управлението на футболния клуб „Ботев“ (Пловдив). Боснешки е разпитван като свидетел.

Илиян Филипов беше убит на 30 септември след полунощ във входа на кооперация, построена от него, в която живее бременната му любовница Людмила. Арестуван е приятелят му Славчо Мегеров, а основната версия са неуредени финансови отношения, свързани с нелегални залагания.

Васил Боснешки не се появи на поклонението пред тленните останки на Филипов, въпреки че дълги години е един от най-близките му хора и човек, на когото жертвата е дала път в бизнеса. Там се стекоха хиляди, за да се сбогуват с бизнесмена. Преди това публично изразиха съболезнованията си много от съдружниците, роднините, партньорите в бизнеса и членове на семейството му. Много от тях го направиха във Фейсбук, където Боснешки беше активен и е споделял много от статусите на Илиян Филипов в последните две години.

Боснешки се появява през 2012 г. като управител на „Трък Фери“ ЕООД, която е на Илиян Филипов и съдружника му Пенко Несторов. Тогава двамата вече са едни от най-успешните бизнесмени у нас. Младият Боснешки се доказва като успешен мениджър, а Филипов му гласува все повече доверие. През 2018 година му поверява управлението и на „Некст Лоджистик“, която има сходен предмет на дейност с този на основната компания ПИМК.

Боснешки управлява паралелна бизнес група за логистика и строителство. Той нашумя преди 2 години покрай разрива в отношенията между шефа му Илиян Филипов и Иван Петлешков. Пикът на публичните нападки между двамата е акцията в складовете на „Некст Лоджистик“, управлявана от Боснешки. През март 2025 година полицията го отведе за разпит заедно с Илиян Филипов по разследване за двама изчезнали охранители. Това са Ивайло Петров и Божидар Марков, които са пазили склад на фирмата му. По случая са арестувани братята Радослав и Митко Лебешковски и Димитър Вълканов, които последно за засечени с тях в София. Тогава в МВР се получава и информация, че в складовете на „Некст Лоджистик“ е имало 160 кг кокаин. Дрогата не е намерена. Година и половина по-късно няма следа и от двамата пазачи. Точно покрай задържането на Боснешки и проверката на складовете тогава се появи и Иван Демерджиев, по това време адвокат.

Само две седмици след акцията в „Некст Лоджистик“ БОЕЦ на Георги Георгиев извади записи и документи по скандала „Колеги, прибирайте се“. Това е случай от 2024 година, когато шефове от ГДБОП нареждат на полицаи да не арестуват контрабандисти на цигари. Твърдението тогава е, че стоката е на Иван Петлешков. Информацията е предоставена от Илиян Филипов и Васил Боснешки като отговор на акцията в офисите им. Адвокат на полицаите, срещу които започнаха дисциплинарни проверки, беше точно Иван Демерджиев.

Всъщност Боснешки няколко пъти е споделял постове на вътрешния министър във Фейсбук, както и публикации на Румен Радев още преди да спечели парламентарните избори. Не е тайна, че и Илиян Филипов е симпатизирал на премиера.

Васил Боснешки от няколко години се движи с внушителна охрана и кортеж от автомобили, за разлика от Илиян Филипов, който дори не е ползвал шофьор. Според източници от бизнес средите в Пловдив това не е случайно, защото Боснешки е имал сметки за уреждане, включително с партньори извън страната.

Според източници на изданието „Филтър“, запознати с разследването, Боснешки не е заподозрян като поръчител на убийството на Филипов, въпреки че в последните месеци е имало напрежение между тях. Не са сигурни дали дейността му и отношенията с Филипов и Мегеров се проверяват.

На 11 юли 2025 г. Васил Боснешки влиза в управлението на ФК „Ботев“ (Пловдив), след като ДАНС вече е изгонил президента му Антон Зингаревич като опасен за националната сигурност, а клубът е овладян от Илиян Филипов. На 27 август 2026 година Боснешки изненадващо напуска. Дали това има връзка с уредени мачове, черно тото и гафове заради тях, разследващите още не са стигнали до категорични данни. Докато Боснешки управляваше футболния клуб, избухнаха и двата скандала с уредени мачове на „Ботев“ (Пловдив) със Славия и „Ботев“ (Враца).

Запознава убития с любовницата му

28-годишната Людмила Рачева е основен свидетел на убийството на Илиян Филипов. Тя го връща от Марково, защото вижда маскиран и въоръжен мъж на стълбището в кооперацията. Людмила е интимната приятелка на Филипов и е бременна от него. Съпругата му Кремена е знаела за връзката им, което е типично за богатите семейства.

Младата Людмила е била служител на „Некст Лоджистик“, назначена от Васил Боснешки. Той я запознава с Илиян Филипов преди повече от година и двамата започват любовна афера. След като забременява, й осигурява апартамент в затворения комплекс, който е построен от негова фирма, където често я посещава.

Людмила Рачева е фотомодел, преди да започне работа при Боснешки. Той пък е известен като любител на женската красота. В офиса на компанията, която управлява, работят десетки красавици, а преди убийството на Филипов той често споделя и снимките им в работна обстановка в социалните мрежи.

Един от странните факти по случая с убийството на Илиян Филипов е защо Людмила Рачева не се е свързала с полицията, когато се е разминала на стълбището с маскирания и въоръжен мъж. Тогава тя звъни на Филипов, а той също не търси помощ от 112, а отива сам.