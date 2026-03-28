28.03.2026 | 12:14

Митьо Очите строи жилища с милионера Бенчо Бенев

Желязков и червеният богаташ наливат милиони в строителна фирма

Димитър Желязков, известен като Митьо Очите, и мултимилионерът Бенчо Бенчев подновиха своето сътрудничество, регистрирайки съвместната строителна фирма „Зорница Хоум“.

Дружеството планира да инвестира милиони евро в изграждането на луксозни жилищни кооперации в бургаския квартал „Зорница“. Проектът се реализира чрез апорт на мащабни поземлени имоти, контролирани от Бенчев и охранителната фирма „Аркус сигурност Бургас“, чийто скрит собственик е несебърският наркобос.

Партньорството между двамата бе временно прекъснато след зрелищния им арест в Истанбул през август 2018 г., когато Бенчев бе обвинен в помагачество при бягството на Желязков. Тогава се появиха сериозни съмнения за предателство и закани за отмъщение, а Бенчев побърза да продаде акциите си в охранителното дружество, закупени по-рано от Александър Алексиев. Днес обаче старите вражди изглеждат забравени, а предприемачите се радват на пълната административна подкрепа на кмета Димитър Николов за своите нови архитектурни планове.

Завръщането на Бенчо Бенчев в общия бизнес се разглежда като ключов ход за легализиране на капитали чрез масивно наливане на бетон в Бургас. В миналото неговите политически връзки с фигури като Жельо Желев и Георги Първанов помогнаха на фирма „Аркус" да печели милионни държавни поръчки, включително за охрана на Агенция „Митници". Сегашният ренесанс в отношенията им загатва за нов мащабен опит за усвояване на територии и влияние, прикрит зад паравана на законното жилищно строителство през 2026 година.

Източник: Уикенд