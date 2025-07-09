09.07.2025 | 18:11

Мицкоски изплиска легена: България целяла да “унищожи македонската нация и идентичност“

Според македонския премиер България блокира евроинтеграцията на РСМ още от 1990 година, когато признала независимостта, но не и езика на Македония

Премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски заяви днес, че целта на България е „унищожаването на македонската нация и идентичност”.

Днес при гласуването на доклада на ЕП за напредъка на Северна Македония бяха заличени препратките към „македонска идентичност и език“ след внесени писмени поправки от евродепутатите Анджей Халицки (ЕНП), Катлен Ван Бремпт (СиД) и Дан Барна („Обнови Европа“).

На извънредна пресконференция в централата на ВМРО-ДПМНЕ македонският премиер обяви, че България блокира евроинтеграцията на Северна Македония, но това не е започнало днес, а „още през 1990 година”, когато България е направила жест, признавайки независимостта на държавата, но не и езика и нацията, предаде БТА.

Затова не искам никой никога да ми споменава, че българското малцинство (в Република Северна Македония) е проблем. Тези няколкостотин човека, които се чувствали като българи, не са проблем, независимо дали са (вписани) в конституцията или не. Още утре можем да ги впишем (в конституцията), но същината е много по-дълбока и това съвсем ясно се видя със стъпките, които направи нашият източен съсед по европейските коридори. Но ще остане вписано и навеки ще бъде запомнено, че европейският доклад с македонска идентичност и македонски език мина в Комисията по външни работи на ЕП. И днес, преди да бъде приета тази срамна поправка, беше на банките пред всички евродепутати, които гласуваха в ЕП, за пръв път след обявяване на независимостта на Македония”, заяви Мицкоски.

Изявлението на Християн Мицкоски бе излъчвано на интернет канала на ВМРО-ДПМНЕ, но и в сайтовете на множество медии, както и на няколко телевизии в страната. В него премиерът на Северна Македония говори и за „несправедливостите“, с които страната се е сблъсквала „и преди, и след Илинденското въстание” и припомни за промяната на името и знамето.

„Какво ли не направи Македония от 1990 г. досега. Какви ли не отстъпки, промени и унижения не претърпя. И наместо оценка и респект, вместо съчувствие и подадена ръка, ние попадаме в нови и нови кризи, с нови и нови искания към нас. Когато „вълците” чакат тук да дойдат корумпирани лидери, за да може стъпка по стъпка да се отказват от себе, си от своя народ, от своята традиция, от своето наследство“, заяви Християн Мицкоски.