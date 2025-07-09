Мицкоски изплиска легена: България целяла да “унищожи македонската нация и идентичност“

Премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски заяви днес, че целта на България е „унищожаването на македонската нация и идентичност”.
Днес при гласуването на доклада на ЕП за напредъка на Северна Македония бяха заличени препратките към „македонска идентичност и език“ след внесени писмени поправки от евродепутатите Анджей Халицки (ЕНП), Катлен Ван Бремпт (СиД) и Дан Барна („Обнови Европа“).
На извънредна пресконференция в централата на ВМРО-ДПМНЕ македонският премиер обяви, че България блокира евроинтеграцията на Северна Македония, но това не е започнало днес, а „още през 1990 година”, когато България е направила жест, признавайки независимостта на държавата, но не и езика и нацията, предаде БТА.
Затова не искам никой никога да ми споменава, че българското малцинство (в Република Северна Македония) е проблем. Тези няколкостотин човека, които се чувствали като българи, не са проблем, независимо дали са (вписани) в конституцията или не. Още утре можем да ги впишем (в конституцията), но същината е много по-дълбока и това съвсем ясно се видя със стъпките, които направи нашият източен съсед по европейските коридори. Но ще остане вписано и навеки ще бъде запомнено, че европейският доклад с македонска идентичност и македонски език мина в Комисията по външни работи на ЕП. И днес, преди да бъде приета тази срамна поправка, беше на банките пред всички евродепутати, които гласуваха в ЕП, за пръв път след обявяване на независимостта на Македония”, заяви Мицкоски.
Изявлението на Християн Мицкоски бе излъчвано на интернет канала на ВМРО-ДПМНЕ, но и в сайтовете на множество медии, както и на няколко телевизии в страната. В него премиерът на Северна Македония говори и за „несправедливостите“, с които страната се е сблъсквала „и преди, и след Илинденското въстание” и припомни за промяната на името и знамето.
Той посочи, че държавата ще остане на европейския си път, че с приятелите й от ЕС ще работи за развитие и реформи, „защото членството в ЕС не е само цел, но и необходимост” за страната.
„Тази борба е и ще бъде трудна. Но съм подготвен да устоим и с приятелите си отвън ще успеем. Ние сме малка страна с голямо сърце, ние сме люлка на културата на Балканите… Уважаваме съседите си и ще продължим и нататък да ги уважаваме, дори когато ги хванем да работят срещу нас. Но без взаимно уважение, те няма да постигнат нищо. Това е ключовата грешка на нашия източен съсед в отношенията с нас, когато започнат да ни уважават, те ще бъдат нашият най-голям приятел. Но дотогава ще говорим с тях на езика на аргументите“, подчерта Мицкоски, уточнявайки, че няма да позволи отстъпление „от македонските национални интереси”.
Годишният доклад на Европейския парламент за напредъка на Република Северна Македония по пътя към ЕС беше приет днес с 461 гласа „за“, 121 гласа „против“ и 107 „въздържал се“ от 689 гласували в 720-местния парламент на пленарното заседание на европейската институция в Страсбург.
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