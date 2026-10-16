16.10.2026 | 16:44

Мицкоски плаши България с НАТО заради „отвличането“ на Ива Михайлова

Премиерът на Северна Македония обяви, че ще представи доказателства пред Алианса за действията на София, които определи като „отвличане“ на беглец от правосъдието

Премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски обяви, че правителството му разполага с необходимите механизми за действия на международната сцена във връзка със случая на Ива Михайлова. Македонският министър-председател планира да запознае партньорите от НАТО с част от доказателствата по разследването.

Мицкоски подчерта, че Скопие очаква бащата на Михайлова, който има влязла в сила присъда, да бъде върнат в страната. Самата Ива Михайлова, която е обвиняема за катастрофа с един загинал, също трябва да се изправи пред македонския съд, за да докаже невинността си. „Този неуспешен опит нанесе сериозни дипломатически щети на правителството в София“, заяви премиерът, визирайки прехвърлянето на Михайлова в България.

Според македонския премиер случаят, при който лице, издирвано от правосъдието, на практика е било „отвлечено“, няма да приключи без последствия. Той добави, че доказателствата ще покажат пред Алианса поведението на определени държави членки. Тези изявления идват, след като по-рано Мицкоски заяви, че България се е превърнала в „убежище за осъдени престъпници“ и обяви намерението си да постави въпроса пред международните институции.

Въпреки напрежението, Мицкоски увери, че инцидентът няма да спре усилията на Скопие за деблокиране на преговорите за членство в Европейския съюз. Той призова за диалог и намиране на решение, като подчерта, че страната му няма да се откаже от процеса на европейска интеграция.

Ива Михайлова притежава както македонско, так и българско гражданство. След като тя пристигна в България на 13 октомври, съдът в Кочани издаде заповед за арест и тя бе обявена за международно издирване чрез Интерпол. Българските власти потвърдиха получаването на искането за екстрадиция, но посочиха, че законът позволява отказ, когато става въпрос за български гражданин.