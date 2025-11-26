Младежите на „Промяната“ шпионират Данчо Ментата, той полудя (видео)

В тон с протеста около бившия Партиен дом, страстите в парламентарните коридори също са нажежени до червено. Депутатът от ДПС – Ново начало Йордан Цонев – Данчо Ментата пък се усъмни, че обсъждането на бюджета в ресорната комисия се шпионира от натрапници.
Става въпрос за групичка от младежката организация на ПП, която се намира в Народното събрание по покана на депутатката Лена Бориславова.
Според Ментата, въпросните гости обикалят около стаите на групите, за да слухтят къде и как ще се разпределят народните пари.
Цонев влезе в словесен сблъсък с помощник на Венко Сабрутев и директно го обвини в лицето, че е „ухо“. На добрички диалект изживяващият се като дясна ръка ва Делян Пеевски депутат изкрещя: „Няма да шпионирате какво правим! Нямате това право! Не може да снимате! Няма да отидете където решите! На камера го казвам!“
Цонев беше придружаван от Станислав Анастасов и Хамид Хамид от ДПС-Ново начало.
Ето и видео от пародийните събития в парламента:
1 коментар
Коментарите подлежат на модериране.
Правилата за коментиране
Проверете в Уикипедия откъде е Данчо Ментата и моля не обиждайте силистренци