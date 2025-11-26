26.11.2025 | 20:42

Младежите на „Промяната“ шпионират Данчо Ментата, той полудя (видео)

На добрички диалект Йордан Цонев изкряска: Няма да шпионирате какво правим! Нямате това право!

В тон с протеста около бившия Партиен дом, страстите в парламентарните коридори също са нажежени до червено. Депутатът от ДПС – Ново начало Йордан Цонев – Данчо Ментата пък се усъмни, че обсъждането на бюджета в ресорната комисия се шпионира от натрапници.

Става въпрос за групичка от младежката организация на ПП, която се намира в Народното събрание по покана на депутатката Лена Бориславова.

Според Ментата, въпросните гости обикалят около стаите на групите, за да слухтят къде и как ще се разпределят народните пари.

Цонев влезе в словесен сблъсък с помощник на Венко Сабрутев и директно го обвини в лицето, че е „ухо“. На добрички диалект изживяващият се като дясна ръка ва Делян Пеевски депутат изкрещя: „Няма да шпионирате какво правим! Нямате това право! Не може да снимате! Няма да отидете където решите! На камера го казвам!“

Цонев беше придружаван от Станислав Анастасов и Хамид Хамид от ДПС-Ново начало.

Ето и видео от пародийните събития в парламента: