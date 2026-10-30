30.10.2026 | 12:08
MMA боецът Живко Стоименов преби приятелката си пред бар
29-годишният боец е задържан
ММА боецът Живко Стоименов преби приятелката си пред бар.
Насилието е извършено в столичния квартал „Борово“ вчера вечерта. Скарали се, а при последвалата разпра Стоименов започнал да налага момичето. Бил я жестоко пред погледа на посетителите на близък бар.
Жената си извадила медицинско и подала жалба, а Стоименов е задържан.
29-годишният боец от скоро се състезава в FNC в средно. Подписа договор за 4 мача. Първият бе през април и го спечели. Преди дни обаче Стоименов загуби от сърбина Неманя Николич с технически нокаут.
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