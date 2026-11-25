25.11.2026 | 15:54

„И ние си имаме Дънката в София, само че се казва Красьо Черния“

Искам да видя къде са общинските съветници на ГЕРБ – заяви Ивайло Мирчев по случая „Коцев“

„И ние си имаме Дънката в София, само че се казва Красьо Черния, който е овладял общинския съвет. Не знам в каква степен е стигнал до Столичната община, но има много ясни бизнес интереси, има много ясен икономически натиск.“

Това каза тази сутрин съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев в коментар за отстраняването на кмета на Варна Благомир Коцев от Общинската избирателна комисия. Самият Коцев посочи местния бизнесмен Даниел Славов с прякор Дидо Дънката, както и групировката ТИМ, като инициатори на решението на ОИК-Варна. За Красимир Георгиев (Красьо Черния) и влиянието му в Столичния общински съвет Мирчев не говори за първи път, но за първи път споменава СО.

Проекти, които са в ущърб на гражданите на Варна, в момента плаща цената на това. Искам да видя къде са общинските съветници на ГЕРБ, които са много десни и вече Бойко Борисов беше обещал да се бори с корупцията дори. Да видим в гласуването им в Общинския съвет дали са се разграничили. Защото, ако трябва да се избира нов кмет сега и съдът не отсъди в полза на господин Коцев, резултатът трябва да бъде, че съветниците на ГЕРБ не трябва да гласуват за следващия кмет изпълняващ длъжността“, заяви още той, визирайки правото на ОбС във Варна да избере и.д. кмет с отстраняването на Коцев.

Борисов вече даде заявка, че местните му парламентаристи нямало да участват в такъв избор. Въпреки че членовете на ОИК-Варна не спазиха повелята му да не гласуват със „за“ за отстраняването на кмета. Припомняме, че то стана с 20 гласа „за“, 6 „против“, без „въздържали се“.

„Става дума за 12 гласа в Общинския съвет. Очевидно господин Дънката има огромно влияние върху решенията в Общинската избирателна комисия. Тука голям е въпросът към националните лидери. Какви са тези партии? Защото ние от „Да, България“ сме си свършили работата. Имахме разговор с нашия представител. Там той е представил нужните аргументи. Гласувал е по начина, по който защитава обществения интерес.

Защо господин Борисов при 7- 8 представители на ГЕРБ, всичките гласуват по изискванията на Дънката, трябва господин Борисов да излезе и да отговори и кой носи всъщност отговорността в крайна сметка за това нещо. Особено след като ГЕРБ има ясна връзка с Дънката през депутат, който беше излъчен от Варна с помощта на този местен – трудно ми е да го нарека, бизнесмен“ – посочи още Мирчев, визирайки бившата депутатка от ГЕРБ Славена Точева, която мистериозно събираше рекордни преференции във варненската листа от местните села.