„И ние си имаме Дънката в София, само че се казва Красьо Черния, който е овладял общинския съвет. Не знам в каква степен е стигнал до Столичната община, но има много ясни бизнес интереси, има много ясен икономически натиск.“
Това каза тази сутрин съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев в коментар за отстраняването на кмета на Варна Благомир Коцев от Общинската избирателна комисия. Самият Коцев посочи местния бизнесмен Даниел Славов с прякор Дидо Дънката, както и групировката ТИМ, като инициатори на решението на ОИК-Варна. За Красимир Георгиев (Красьо Черния) и влиянието му в Столичния общински съвет Мирчев не говори за първи път, но за първи път споменава СО.
Борисов вече даде заявка, че местните му парламентаристи нямало да участват в такъв избор. Въпреки че членовете на ОИК-Варна не спазиха повелята му да не гласуват със „за“ за отстраняването на кмета. Припомняме, че то стана с 20 гласа „за“, 6 „против“, без „въздържали се“.
„Става дума за 12 гласа в Общинския съвет. Очевидно господин Дънката има огромно влияние върху решенията в Общинската избирателна комисия. Тука голям е въпросът към националните лидери. Какви са тези партии? Защото ние от „Да, България“ сме си свършили работата. Имахме разговор с нашия представител. Там той е представил нужните аргументи. Гласувал е по начина, по който защитава обществения интерес.
Защо господин Борисов при 7- 8 представители на ГЕРБ, всичките гласуват по изискванията на Дънката, трябва господин Борисов да излезе и да отговори и кой носи всъщност отговорността в крайна сметка за това нещо. Особено след като ГЕРБ има ясна връзка с Дънката през депутат, който беше излъчен от Варна с помощта на този местен – трудно ми е да го нарека, бизнесмен“ – посочи още Мирчев, визирайки бившата депутатка от ГЕРБ Славена Точева, която мистериозно събираше рекордни преференции във варненската листа от местните села.
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