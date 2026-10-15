15.10.2026 | 22:18

МРРБ – 18%, МОСВ – 19%. ГДБОП разби корупционна схема на ДПС при ВиК ремонти

ГДБОП показа кадри от акцията срещу източването на ВиК: Лукс, имоти, инвестиционни монети и часовници

11 души са арестувани при акция на ГДБОП, съобщи МВР. Те са задържани във връзка с разследване на корупционна схема, чрез която държавата е била ощетена с милиони евро, твърдят от полицията. Става дума за ВиК ремонти. Групата е действала в София и Бургас. Според неофициална информация сред задържаните е бившият общински съветник и бивш депутат от ДПС Илия Илиев. В миналото той беше подсъдим заради ремонти на жп инфраструктура.

Проценти

В четвъртък от ГДБОП пуснаха клип от акцията си, проведена ден по-рано. В него се вижда, че полицаите влизат в луксозни къщи, за една от които се предполага, че е на Илиев и се намира в Костинброд. При обиските са намерени пари и ценности. Открит е също така и лист, на който са изброени проценти – МРРБ – 18%, МОСВ – 19%, ВиК-Бургас – 25%, както и „бедствия и аварии – 26%“.

Засега не е ясно какво означават тези записки. Според полицията обаче ремонтите по ВиК мрежата, които се разследват, са вършени в непълен обем, с лошо качество и въпреки това са платени изцяло. Правени са и допълнителни споразумения, с които стойността на поръчките е завишавана, в един от случаите – двойно. По два договора са били похарчени близо 16 млн. лв.

„По друга обществена поръчка по идентичен начин е заплатена сума, без ремонтните работи да са реализирани на практика, а някои от дейностите са оценени на квадратен метър, като например направата на метална неръждаема стълба е оценена на 1700 лева, а направата и монтажът на врата към водна камера от ПВЦ – на 3200 лв. Установено е също, че процедурата по обществените поръчки е проведена с предварителна уговорка между възложителя и изпълнителя, а по-голяма част от усвоените средства са били пренасочени към лица, свързани с предмета на разследването. Придобити са данни и за несъответствия между отчетените и заплатени строително-ремонтни дейности и фактическото състояние на предадените обекти„, заявяват от МВР.

Бургаската следа и ДПС

Делото се наблюдава от прокуратурата в Бургас и засега няма официална информация дали това разследване има връзка с други, отново по линия на бургаското ВиК.

В началото на юли директорът на дружеството в Бургас и един служител бяха арестувани по подозрение в умишлена безстопанственост за над 300 хил. евро. Освен това разследването свърза злоупотребите във ВиК с местния лидер на ДПС Христо Широков. Той също бе арестуван за кратко.

Няколко седмици по-рано подобна акция имаше и във водното дружество в Несебър, Широков, който в миналото е бил бодигард на Димитър Желязков-Митьо Очите, отрече да има нещо общо със схемата.