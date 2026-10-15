Кадър на ДПС стана главен прокурор

Пленумът на Висшия съдебен съвет избра заместник главния прокурор Магдалена Лазарова за изпълняващ функциите главен прокурор. Решението беше прието със 17 гласа „за“ и 2 „против“. Тя ще встъпи в длъжност на 23 октомври и ще заема поста за срок от шест месеца, като ще смени настоящия временно изпълняващ длъжността Ваня Стефанова.

Магдалена Атанасова Лазарова-Проданова е завършила Югозападния университет „Неофит Рилски“ , с който са свързани имената на Иван Гешев и Делян Пеевски. Тя работи в съдебната сисмема от 1998 г. като прокурор. През 2012 г. е избрана за член на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание, предложена от ДПС . След края на мандата си през 2017 г. е назначена за съдия в Апелативния специализиран наказателен съд, а след неговото закриване отиде в Софийския апелативен съд.

Преди да бъде назначена във ВСС от квотата на ДПС, тя цял живот е била прокурор. Т.е. имаме човек, който след 5 години кадровик се спуска с парашут в едно от двете най-важни апелативни съдилища в страната – АСНС. Апелативният специализиран наказателен съд гледаше като втора и последна инстанция всички частни наказателни дела – арести и други мерки за неотклонение, но също така и дела за запори и обезпечения. И двата типа дела са важни на самостоятелно основание, но при втория тип става дума за пари… и то понякога за много пари (или активи).

Лазарова, както и още няколко човека, се възползват от специален кариерен бонус, прокаран в парламента от ГЕРБ и ДПС – парашутиране без конкурс в който съд си избереш, след приключване на мандата във ВСС. Дори и преди това никога да не си работил като съдия, какъвто е нейният случай. Лазарова се възползва максимално от бонуса и си “посочва” АСНС – където през следващите пет години – до закриването на спецправосъдието – коват брутална съдебна “практика”, особено при гледането на мерките за неотклонение и други частни наказателни дела, като например запори.

Първият “по-така” казус, по който съдия Лазарова правораздава идва през лятото на 2019 г. И това всъщност е именно ключовото дело за мярката на Явор Златанов – като за крадливата схема на джуджетата е от ключово значение мярката да бъде възможно най-тежката: задържане под стража.

Състав с участието на бъдещия главен прокурор прекрати по давност гръмкото дело САПАРД, с подсъдими Марио Николов и други ценни за всяка власт кадри.