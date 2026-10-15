15.10.2026 | 12:29
Кадър на ДПС стана главен прокурор
През 2012 г. по предложение на движението Магдалена Лазарова е избрана за член на ВСС

Пленумът на Висшия съдебен съвет избра заместник главния прокурор Магдалена Лазарова за изпълняващ функциите главен прокурор. Решението беше прието със 17 гласа „за“ и 2 „против“. Тя ще встъпи в длъжност на 23 октомври и ще заема поста за срок от шест месеца, като ще смени настоящия временно изпълняващ длъжността Ваня Стефанова.

Магдалена Атанасова Лазарова-Проданова е завършила Югозападния университет „Неофит Рилски“, с който са свързани имената на Иван Гешев и Делян Пеевски. Тя работи в съдебната сисмема от 1998 г. като прокурор.  През 2012 г. е избрана за член на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание, предложена от ДПС. След края на мандата си през 2017 г. е назначена за съдия в Апелативния специализиран наказателен съд, а след неговото закриване отиде в Софийския апелативен съд.

Преди да бъде назначена във ВСС от квотата на ДПС, тя цял живот е била прокурор. Т.е. имаме човек, който след 5 години кадровик се спуска с парашут в едно от двете най-важни апелативни съдилища в страната – АСНС. Апелативният специализиран наказателен съд гледаше като втора и последна инстанция всички частни наказателни дела – арести и други мерки за неотклонение, но също така и дела за запори и обезпечения. И двата типа дела са важни на самостоятелно основание, но при втория тип става дума за пари… и то понякога за много пари (или активи).

Лазарова, както и още няколко човека, се възползват от специален кариерен бонус, прокаран в парламента от ГЕРБ и ДПС – парашутиране без конкурс в който съд си избереш, след приключване на мандата във ВСС. Дори и преди това никога да не си работил като съдия, какъвто е нейният случай. Лазарова се възползва максимално от бонуса и си “посочва” АСНС – където през следващите пет години – до закриването на спецправосъдието – коват брутална съдебна “практика”, особено при гледането на мерките за неотклонение и други частни наказателни дела, като например запори.

Първият “по-така” казус, по който съдия Лазарова правораздава идва през лятото на 2019 г. И това всъщност е именно ключовото дело за мярката на Явор Златанов – като за крадливата схема на джуджетата е от ключово значение мярката да бъде възможно най-тежката: задържане под стража.

Състав с участието на бъдещия главен прокурор прекрати по давност гръмкото дело САПАРД, с подсъдими Марио Николов и други ценни за всяка власт кадри.

Към момента на предложението за изпълняващ функциите главен прокурор Магдалена Лазарова е единственият заместник главен прокурор. Номинацията ѝ идва във връзка с изтичането на шестмесечния срок, през който Ваня Стефанова изпълнява функциите на ръководител на държавното обвинение

оставете коментар

МИГNews.info не носи отговорност за коментарите на потребителите.
Коментарите подлежат на модериране.
Правилата за коментиране