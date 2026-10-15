15.10.2026 | 13:54

Разбулена е модната мистерия на Велислава Петрова

Външният министър смело взривява протокола, появява се на важни срещи с голо рамо, а в ООН – като участничка на Октоберфест

Край с догадките кой диктува модните избори на Велислава Петрова, която генерира бурни фешън дискусии с всяка своя публична поява. Външният министър смело взривява протокола, появява се на важни срещи с голо рамо, а в ООН – като участничка на Октоберфест.

Всичко вече е ясно. Дипломат №1 не иска и да чуе за протокол или професионален съвет за обличане. От години тя е истински обсебена от британската модна марка Karen Millen. До такава степен е очарована от тоалетите й, че е убедена, че с тях изглежда великолепно. Изборите прави сама, скролвайки в сайта на марката, която, в интерес на истината, предлага дрехи на достъпни цени.

Последно Петрова предизвика бурни коментари с ансамбъла, който бе избрала за участие в свикания Съвет за национална сигурност заради извънредната ситуация с дроновете в Черно море. Този път тя била абсолютно убедена, че ще затвори устите на критиците, защото решава да избере черен тоалет. Проблемът е, че той не е съобразен със сериозността на форума, а е подходящ за следобедна среща с приятелки. Велислава Петрова избира за повода черна разкроена пола, украсена с 10 метални копчета, комбинирайки я със спортно сако, закопчано с още 7 копчета. Така отново се набива на очи на фона на колегите си, облечени в класически костюми.

Справка в сайта на Karen Millen показва, че Петрова е купила ансамбъла, след като цената му е била намалена, което показва спестовност и липса на финансова парвенющина. С полата тя се е сдобила за 89 долара, като преди това дрехата е струвала 249 долара. За сакото пък е платила 79 долара при първоначална негова цена от 229 долара. Най-вероятно министърката е била впечатлена от описанието на ансамбъла в самия сайт. В него пише, че полата създава особена грациозност при движение, а копчетата, които са пришити към нея, внасят допълнително очарование. Костюмът се рекламира като дреха с „работна“ елегантност, а тази характеристика е наклонила везните Петрова да избере тъкмо тази визия за срещата, на която се е обсъждала готовността на страната ни да противодейства на атаки с дронове.

Преглед в целия сайт на марката показва, че Велислава Петрова е закупила всички останали дрехи за публичните си изяви отново от британския бранд. Той е създаден през 1981 г., а през годините се утвърждава като марка за бизнес костюми и добре ушити палта. Основатели на марката са британската дизайнерка Карън Милън и нейният тогавашен партньор Кевин Станфорд, които вземат заем от едва 100 лири. С тези пари те купуват 1000 метра бял памук и започват да шият бели ризи, които продават на свои приятели. Бизнесът им потръгва и през 80-те и 90-те години на миналия век отварят бутици в цяла Великобритания и по света.

През 2004 г. основателката Карън Милън продава успешния бизнес на модната група Mosaic Fashions за 100 милиона лири. След това марката преминава през различни корпоративни собственици. След период на финансови затруднения обаче през 2019 година онлайн гигантът Boohoo Group купува бранда за 18 милиона лири и затваря всички физически обекти, като се трансформира изцяло в онлайн дестинация за мода.

Това значително улеснява затрупани от ангажименти дами като Велислава Петрова да правят поръчки от бюрото в кабинета си, вместо да губят време в обикаляне на магазини или проби при шивачи. Единственият проблем на този подход е, че Karen Millen предлага наистина добре ушити дрехи, но неподходящи за поста, който заема дипломат №1.